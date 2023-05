Echa koronacji nie milkną ani na chwilę. Sobota 6 maja 2023 roku już na zawsze zapisała się na kartach historii, a przede wszystkim w pamięci Brytyjczyków. Tego dnia Karol III został oficjalnie mianowany królem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii. Na uroczystym wydarzeniu pojawili się liczni gości, ale oczy wszystkich zwrócone były m.in. na rodzinę królewską. Księżna Kate jak zwykle zachwyciła wyszukaną stylizacją, ale uwagę przykuła także księżniczka Charlotte. Jedna z internautek porównała jej miny do księżnej Diany. Twierdzi, że są do siebie niesłychanie podobne.

Księżniczka Charlotte jest zniewalająco podobna do księżnej Diany. Spójrzcie na te zdjęcia

W ostatnim czasie po sieci krąży mnóstwo materiałów z koronacji. Jedni próbują czytać z ruchu warg i rozszyfrowują nieujawnione konwersacje, a inni skupiają się na podobieństwie. Do tej drugiej grupy przynależy jedna z tiktokerek, która zwróciła uwagę na oszałamiające podobieństwo księżniczki Charlotte do księżnej Diany.

Na TikToku został opublikowany film ukazujący podobieństwo księżniczki Charlotte i księżnej Diany. Internautka początkowo porównała księżniczkę do matki. Stwierdziła, że podczas uroczystości obie prezentowały się niemal identycznie.

Tiktokerka porównała księżniczkę Charlotte do księżnej Kate TikTok/@meishere/https://www.tiktok.com/@meishere/video/7230108595239587078

W dalszej części nagrania internautka posunęła się o krok dalej. Wysnuła tezę, że księżniczka jest niesamowicie podobna do zmarłej babci - księżnej Diany. Jej zdaniem zdradzają to rysy twarzy, a także podobna mimika i gestykulacja. Warto również zwrócić uwagę na uśmiech. Obie układają usta dosłownie w tę samą stronę, a w oczach towarzyszy im charakterystyczny błysk. "Księżniczka Charlotte ze swoją najlepszą miną. Ma to totalnie po księżnej Dianie" - czytamy w filmiku. Całość nagrania możecie obejrzeć TUTAJ.

Tiktokerka porównała księżniczkę Charlotte do księżnej Diany TikTok/@meishere/https://www.tiktok.com/@meishere/video/7230108595239587078

Na koronację księżna Kate wybrała nie lada kreację. Postawiła na suknię o kolorze kości słoniowej od jej ulubionego projektanta Alexandra McQueena. Kreacja była wykonana z aksamitnego jedwabiu i została przyozdobiona licznymi haftami. Całości dopełniła podniosła ozdoba, która pojawiła się na jej głowie. Dworska ekspertka ujawniła kilka sztuczek, którymi posługuje się księżna Kate. To one sprawiają, że zawsze wygląda dobrze. Zdaniem Abby McHale kluczową rolę odgrywają rajstopy, które wysmuklają nogi i nadają im koloru. Aby uniknąć niechcianego poślizgnięcia, księżna Walii wybiera te, które mają lepkie podeszwy. Księżna Kate zazwyczaj stawia na buty o wysokim obcasie, aby uniknąć dyskomfortu, stosuje do nich skórzane, pluszowe wkładki do butów. Zobacz też: Niania zdradziła tajemnice z domu księżnej Kate i księcia Williama. Wygadał się jej fryzjer. Chodzi o dzieci.