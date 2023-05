Krzysztof Jackowski od kilku lat transmituje treści swoich wizji za pośrednictwem kanału na YouTubie. Na platformie wideo organizuje audycje na żywo, podczas których komunikuje się z widzami i dzieli przemyśleniami na temat przyszłości. Krzysztof Jackowski przez lata wypracował sobie markę najsłynniejszego jasnowidza w Polsce i dziś jest bardzo rozpoznawalną postacią. Nic zatem dziwnego, że jego transmisje cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Ile Krzysztof Jackowski zarabia na swojej działalności na YouTubie?

Ile zarabia Krzysztof Jackowski?

Portal wirtualnemedia.pl zapytał o możliwe zarobki Jackowskiego na YouTubie Pawła Kwaśniewskiego. Ekspert ocenił, że na samej platformie wideo, były tokarz może wyciągać miesięcznie nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. "Nie umiem odpowiedzieć dokładnie, jaka to może być kwota, ale byłbym zaskoczony, gdyby przy takich zasięgach i częstotliwości robienia live'ów nie zarabiał na tym 10 tys. zł miesięcznie, a nawet więcej" - czytamy. Dodajmy, że człuchowianin zazwyczaj publikuje kilkanaście filmów na miesiąc. Obecnie na jego koncie znajduje się ponad 500 nagranych audycji. Największym powodzeniem wśród widzów cieszą się przede wszystkim wizje przyszłości. Na swoim jasnowidz zgromadził już 296 tys. subskrybentów.

Krzysztof Jackowski o swoich zarobkach

Sam Jackowski zarzekał się jeszcze niedawno, że nie zarabia dużo. W jednym z wywiadów dla portalu nowości.com.pl czytamy jego powiedzieć z 2018 roku, że pieniądze nie są jego priorytetem. "Nie dorobiłem się żadnego materialnego majątku. Mieszkamy w starej kamienicy. Mieszkanie nieustannie remontujemy. Jeżdżę 19-letnim mercedesem. Ale niczego nie żałuję i nie myślę o bogaceniu się" - zapewniał.

Widzowie Krzysztofa Jackowskiego obdarzyli go zaufaniem

Choć przewidywania Jackowskiego są często mylne, widzowie i tak są zainteresowani, co ma do powiedzenia. Z czego to wynika? Psycholog Piotr Mosak w rozmowie z portalem Wirtualne Media wytłumaczył, że korzystanie z usług jasnowidzów często wiąże się z lękiem. W obecnych czasach nie wiadomo właściwie, komu można ufać, wobec czego informacje od wróżbity nie jawią się jako mniej wiarygodne.