W niedzielę 7 maja miała miejsce uroczysta inauguracja 67. Konkursu Piosenki Eurowizji. W tym roku finały gościnnie odbędą się w Liverpoolu. Na ceremonii otwarcia nie mogło zabraknąć reprezentantki Polski. Blanka zdecydowała się spektakularną kreację w głębokim odcieniu zieleni. Choć stylizacja wokalistki nie wszystkim przypadła do gustu, internauci byli zachwyceni. Sieć zalała fala memów.

Internauci zachwyceni kreacją Blanki. Piosenkarka została królową memów. "Plus za dystans"

Podczas ceremonii inauguracyjnej Blanka miała na sobie zieloną spódnicę w stylu księżniczki, do której dobrała biżuteryjny top i długie rękawiczki w tym samym kolorze. Uwagę zwracał humorystyczny akcent na okazałym trenie. Piosenkarka puściła oczko do hejterów i pojawiła się z ogromnym różowym napisem "Bejba", który stał się symbolem jej utworu. Choć Marcin Paprocki mocno skrytykował stylizację wokalistki i stwierdził, że wygląda jak z chińskiego sklepu internetowego, internauci są nią zachwyceni. "Nie możesz być bardziej cool", "Bejba to się ceni, ten dystans", "Plus za dystans i twoją pracę" - czytamy w komentarzach.

Blanka bawi się na imprezie z reżyserem. Tak odreagowuje stres przed Eurowizją

Blanka została też królową memów. Internet zalała fala zabawnych przeróbek z piosenkarką w roli głównej. Wokalistka zdradziła, dlaczego zdecydowała się na taką kreację. "Teraz wszyscy nazywają mnie "Bejba", tak też zaczyna się piosenka" - wyjaśniła podczas transmisji z "morskiego" dywanu.

Blanka ma szansę na wysokie miejsce? W tym rankingu jest w ścisłej czołówce

Wbrew powszechnej opinii piosenka "Solo" ma wielu fanów. W rankingu najczęściej odtwarzanych utworów eurowizyjnych Blanka zajęła bowiem siódme miejsce. Chwytliwy utwór osiągnął sukces w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech i we Włoszech. Jeśli to ranking Spotify jest najbliższy upodobaniom fanów Eurowizji, największe szanse na zwycięstwo ma Loreen ze Szwecji. Na podium znaleźliby się także Marco Mengoni z Włoch oraz Alessandra z Norwegii. O tym, czy reprezentantka Polski zakwalifikuje się do finału, przekonamy się już w czwartek 11 maja.