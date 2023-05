Katarzyna Dowbor została zwolniona z programu "Nasz nowy dom", o czym Polsat oficjalnie poinformował 8 maja. Czy teraz ze stacją rozstanie się jej syn, Maciej? Informator Pudelka podaje, że to bardzo możliwe rozwiązanie. Prezenter ma ponoć nie mieć jeszcze podpisanej umowy na prowadzenie kolejnej edycji "Twoja twarz brzmi znajomo".

Maciej Dowbor boi się o swój los w Polsacie

Czyżby w programach Polsatu było wkrótce więcej zmian kadrowych? Ponoć Maciej Dowbor jest bliski tego, by rozstać się ze stacją, w której nie ma już zaskakująco miejsca dla jego znanej matki. "Maciej jest w szoku, że jego mama została potraktowana w taki sposób. W poniedziałek rano odbył rozmowę z produkcją "Twoja twarz brzmi znajomo" - przekazała Pudelkowi osoba związana z muzycznym show Polsatu i przywołała przykład Kuby Gąsowskiego, który swego czasu zrezygnował z udziału w programie Polsatu, po tym jak z "Twoja twarz brzmi znajomo" zwolniono jego ojca. "Z jednej strony boi się o swój los w Polsacie, ale z drugiej strony mocno zastanawia się nad tym, czy nie postąpić jak syn Piotra Gąsowskiego, by okazać wsparcie mamie. Doskonale wie, ile serca i siły wkładała w program 'Nasz nowy dom' - informuje źródło Pudelka.

Joanna Koroniewska z mężem wspierają Dowbor po rozstaniu z "Nasz nowy dom"

Nina Terentiew o przyszłości Katarzyny Dowbor po rozstaniu z programem "Nasz nowy dom"

Według Niny Terentiew, Katarzyna Dowbor nie będzie długo bez pracy. Decyzja Edwarda Miszczaka, który zastąpił jej stanowisko dyrektora programowego Polsatu, nie jest dla niej specjalnie szokująca. "Nie znam kulis tej sprawy, ale tak to w życiu bywa, że ludzie zmieniają pracę i nie ma w tym nic sensacyjnego. Edward jako dyrektor programowy ma prawo do zmian. Życzę Katarzynie Dowbor wszystkiego, co najlepsze. Trzymam kciuki za to, by odejście z "Nasz nowy dom" okazało się dla niej świetnym początkiem czegoś nowego. Nie chcę wróżyć z fusów, ale wydaje mi się, że rynek telewizyjny szybko się o nią upomni. Takie osoby jak Katarzyna zawsze sobie poradzą" - mówiła Plotkowi Nina Terentiew, tuż po tym jak Polsat poinformował o rozstaniu z Katarzyną Dowbor.