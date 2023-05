Kris Jenner jest równie popularna, co jej córki. Wszystkie siostry Jenner i Kardashian bardzo dbają o swój wizerunek, także ten prezentowany w mediach społecznościowych. Ich zdjęcia są perfekcyjne, a internauci nie raz dostrzegli, że poprawiały posty w programach graficznych. Także Kris używa Photoshopa. Na większości fotografii widzimy jej idealnie wygładzoną twarz i ułożoną fryzurę. Fani są ciekawi, jak celebrytka wygląda naprawdę. Sama zainteresowana postanowiła uchylić rąbka tajemnicy. Jesteście gotowi?

Kris Jenner na zdjęciu bez przerabiania. Niektórzy mogą być zdziwieni

Mama Kardashianek zgromadziła na swoim Instagramie ponad 52 mln fanów. Ci mogą podglądać, jak wygląda życie milionerki. Kris ma 67 lat, a wygląda na znacznie mniej. Celebrytka bardzo dba o siebie i nie unika pomocy specjalistów od medycyny estetycznej. Na przerobionych zdjęciach ma idealnie wygładzoną twarz. A jak jest w rzeczywistości? Kris Jenner postanowiła sama uchylić rąbka tajemnicy i przy okazji wieczornego wyjścia pokazała się na InstaStories bez filtra. Jak widzimy, Kris Jenner nie może narzekać na problemy skórne, a jej twarz jest promienna i odżywiona.

Screen z IG Kris Jenner https://www.instagram.com/krisjenner/

Celebrytka postawiła podczas wyjścia na makijaż w kolorystyce nude. Taki look wygląda dobrze rano, jak i wieczorem. Bizneswoman subtelnie podkreśliła oczy oraz podkreśliła policzki bronzerem w brzoskwiniowym odcieniu.

Kris Jenner zaczęła pracować w wieku 13 lat

Majątek Kris Jenner liczony jest w miliardach. Nie każdy zdaje sobie jednak sprawę z tego, jak wyglądały początki przedsiębiorczyni. "Byłam bardzo blisko z moją matką. Kiedy miałam 13 lat, zaczęłam pracować w sklepie ze świecami mojej babci, a mama prowadziła swój sklep kilka bloków dalej w La Jolla. Wydaje mi się, że taka wspólna praca, dała mi solidne podstawy do tego, bym mogła pracować z własnymi dziećmi. Przez te lata otrzymałam wiele wartościowych lekcji, to rzeczy, których nie nauczyłabym się w szkole. Dowiedziałam się jak być odpowiedzialnym za to, co dzieje się w życiu. Myślę, że przekazałam tę wiedzę moim dzieciom" - wyznała Jenner w wywiadzie z CNN Style.