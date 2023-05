Maj już tradycyjnie w Polsce kojarzy się z sakramentem pierwszej komunii. To w tym miesiącu parafie najczęściej decydują się na takie uroczystości. Zarówno dla rodziców, jak i dla dzieci, jest to niezwykle ważne wydarzenie w życiu. Dla najmłodszych to niekiedy pierwsza taka impreza. W związku z tym poświęcają bardzo dużo czasu na przygotowania. Nie tylko te związane z kościelnym wymiarem uroczystości. Każdy chce dobrze wyglądać w takim dniu.

Pierwsza komunia - nierzadko najważniejsza impreza

Komunia wiążę się nie tylko z przyjęciem sakramentu. Po mszy kościelnej rodzina świętuje wydarzenie na uroczystym obiedzie. Chociaż kiedyś były to częściej skromne imprezy w bliskim, rodzinnym gronie, tak dzisiaj coraz więcej osób stawia na przepych. Nierzadko można się spotkać z organizacją naprawdę wystawnych przyjęć w restauracjach.

Również kwestia pieniędzy wzbudza obecnie wiele kontrowersji. Najpopularniejszym prezentem aktualnie jest koperta wypełniona gotówką oraz gadżety elektroniczne, zamiast wcześniejszych łańcuszków czy Biblii. Także sama zawartość kopert bywa często tematem do dyskusji.

Tak umalowała ją do komunii. Przesadziła?

Pewna makijażystka doprowadziła do kolejnej burzy dotyczącej decyzji komunijnych rodziców. Na swoim profilu na TikToku zamieściła nagranie prezentujące makijaż wykonany na małej dziewczynce, która przygotowuje się do komunii.

Na filmie widać, jak dziewczynka pozuje w satynowym szlafroku i prezentuje pracę makijażystki. Doklejono jej sztuczne rzęsy i wykonano ciężki makijaż. Dziewięciolatce zafundowano również zmianę fryzury. Fryzjerka doczepiła jej włosy. Na koniec zaprezentowano już stylizację w całej okazałości. Do kościoła poszła w bardzo obszernej, bogato zdobionej sukni. Na głowie miała koronę i welon.

Nagranie wywołało skrajne reakcje u internautów. Wielu z nich grzmiało z oburzenia: "Ale została skrzywdzona, wiele zrozumiem, ale nie robienie z dziecka lalki Barbie", "Biedne dziecko", "Co za koszmar". Pośród nich można było znaleźć także - choć bardzo nieliczne - pozytywne głosy. "Wyglądała pięknie. A makijaż niesamowity", "Niesamowite". A wam jak się podoba?