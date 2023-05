Reprezentantka Polski na Eurowizji 2023 przygotowuje się do swojego czwartkowego występu. 7 maja wywołała spore poruszenie wśród polskich fanów konkursu, gdy pojawiła się na "turkusowym dywanie" w Liverpoolu. Blanka miała na sobie niezwykle okazałą, wręcz bajkową suknię. Wielu internautów stwierdziło, że ta kreacja to hit i piosenkarka zdecydowanie zwróciła na siebie uwagę. Postanowiliśmy spytać Marcina Paprockiego, co myśli o tej stylizacji. Nie przebierał w słowach.

Marcin Paprocki nie jest zachwycony kreacją Blanki: Wygląda na uszytą z bardzo taniego materiału

Popularny projektant stwierdził, że reprezentantka Polski pojawiła się w stylizacji zgodnej z obecnymi trendami. Ma jednak spore zastrzeżenia co do tego, z jakich materiałów sukienka Blanki została uszyta. Marcin Paprocki stwierdził nawet, że wygląda jak na zamówioną z chińskiego serwisu z tanich jakości rzeczami. Czyżby piosenkarka zamówiła ją z AliExpress "solo, solo"?

Kreacja Blanki z pewnością jest zauważalna. Modny kolor, modna golizna, modne rękawiczki i trochę pożądanego aktualnie w trendach bling bling w biustonoszu. Ale szczerze mówiąc - kreacja nie powala. Wygląda na uszytą z bardzo taniego materiału. Biustonosz nie ma żadnej finezji - taki po prostu pasek na biuście. I to nadmuchanie spódnicy tymi krynolinami też jest bardzo archaiczne. Wszystko wygląda jak kupione na AliExpress niestety - stwierdził w rozmowie z Plotkiem Marcin Paprocki.

Eurowizja 2023. Blanka jak księżniczka na "morskim" dywanie. Widzicie napis na sukni?

Blanka w czwartek powalczy o awans do finału Eurowizji. Notowania bukmacherów dają jej na to szanse

Marcin Paprocki dodał jednak, że Blanka ma doskonałe warunki, żeby dobrze wypaść na czerwonych dywanach. Zaznaczył też, że w przypadku Konkursu Piosenki Eurowizji liczy się, żeby być wyrazistym i zapamiętanym. Po reakcji fanów i dziennikarzy eurowizyjnych można chyba stwierdzić, że ten efekt został osiągnięty. Przypomnijmy, że Blanka z utworem "Solo" powalczy w czwartek o awans do sobotniego finału. Spośród 16-tu uczestników drugiego półfinału awansuje dziesięciu. Obecnie według notowań bukmacherów opublikowanych na stronie eurovisionworld.com Polska zajmuje dziewiątą pozycję.

Wielka szkoda, bo Blanka ma ogromny potencjał. Jest piękna i zgrabna. Jeśli decydujemy się na taki look, widoczny z 50 metrów, to jednak warto zadbać o szczegóły widoczne z bliska. Myślę jednak, że w przypadku tego konkursu nie chodzi o wykwintną modę, ale o efekt "wbij mi się w oczy i nie zapomnij". I to z pewnością zostało osiągnięte - dodał Marcin Paprocki.

