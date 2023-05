Małżeństwo Anity i Adriana zaaranżowano w trzecim sezonie reality show "Ślub od pierwszego wejrzenia". Para przetrwała próbę czasu po programie i doczekała się dwójki dzieci. Teraz małżonkowie skupiają się na remoncie nowego, wymarzonego gniazdka. Na profilach społecznościowych pary pojawiły się zdjęcia pokoju pociech - Bianki i Jerzego. Komentujący post fani nie mogli oprzeć się zachwytom.

Metamorfoza wnętrza domu Anity i Adriana ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Anita i Adrian mają ostatnio wiele powodów do radości. Małżeństwo nie tak dawno temu świętowało piątą rocznicę swojego ślubu. Następnie para podzieliła się kolejną dobrą nowiną. Ogłosili, że przeprowadzają się do nowego lokum. Dotychczas zajmowali mieszkanie.

Chociaż przeprowadzka była bardzo nagła, to udało im się nawet zrobić to przed świętami, które po raz pierwszy spędzali w nowym domu. Wymagał on jednak sporej rearanżacji, co uczestniczka bardzo chętnie pokazywała na Instagramie. Jej konto zostało niemal całkowicie zdominowane przez zdjęcia nowego wnętrza.

Tak Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" urządzili pokoje dzieci

Remont dobiega powoli końca. W związku z tym na instagramowym koncie Anity możemy obserwować, jak zmieniały się poszczególne pokoje. Jakiś czas temu chwaliła się metamorfozą salonu. Nowe wnętrze wywołało sporo pozytywnych komentarzy.

Tym razem podzieliła się w sieci zdjęciami z sypialni Bianki i Jerzego. Oba pokoje utrzymane zostały w jasnej, pastelowej kolorystyce. Wyjątkowym miejscem w pomieszczeniach są fototapety, które wyglądają jak ręcznie malowane - jedna przedstawiająca samochody, a druga nawiązuje tematycznie do plaży i wakacji. Tak jak przy poprzedniej relacji, tak i teraz fani są zachwyceni metamorfozą. "Niesamowite to przed i po, ma pani świetny gust", "Fantastyczna zmiana. Rewelacja. Wielkie brawa". Poza fotkami nowych pomieszczeń była uczestniczka show podzieliła się tym, jak wyglądały one wcześniej. Dzięki temu jeszcze bardziej widać, jak daleka zmiana zaszła w obu pokojach. Wcześniejsza, ciemna kolorystyka zupełnie nie pasowała do dziecięcego pokoju. Zdjęcia zobaczycie w galerii na górze strony.