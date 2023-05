Wygrana Blanki i jej piosenki "Solo" w eurowizyjnych preselekcjach wzbudziła wiele kontrowersji. Krytycy zarzucają wokalistce brak umiejętności wokalnych, wiele zastrzeżeń budzi też sam utwór. Pojawiły się także wątpliwości co do przebiegu głosowania. Do tej pory reprezentantka Polski była skreślana również przez bukmacherów. Nie dawano jej szans nawet na zakwalifikowanie się do finału. Okazuje się jednak, że w jednym z rankingów polska piosenkarka znalazła się w ścisłej czołówce.

REKLAMA

Zobacz wideo Blanka o petycji związanej ze zmianą werdyktu. Czuje się zagrożona?

Nie wszyscy przekreślają szansę Blanki. W tym rankingu jest w gronie faworytów!

Niedawno Blanka podzieliła się na Instagramie nagraniem z pierwszej oficjalnej próby przed tegoroczną Eurowizją. W komentarzach internauci nie zostawili na niej suchej nitki. "Tej piosence nic już nie pomoże", "Największe rozczarowanie roku", "Strasznie kiczowato to wszystko wygląda" - pisali. Nie wszyscy jednak pogrzebali szanse polskiej wokalistki na świetny wynik. W rankingu Spotify, w którym to liczba odtworzeń utworu jest brana pod uwagę, Blanka znalazła się w ścisłej czołówce. "Solo" wylądowało na siódmym miejscu najchętniej słuchanych eurowizyjnych utworów. Piosenka osiągnęła najlepszy wynik w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech i we Włoszech. Jeśli wierzyć danym ze Spotify, największe szanse na wygraną ma Loreen ze Szwecji. Na podium powinni znaleźć się także Marco Mengoni z Włoch oraz reprezentantka Norwegii, Alessandra.

Blanka bawi się na imprezie z reżyserem. Tak odreagowuje stres przed Eurowizją

Eurowizja 2023. Kiedy wystąpi Blanka? Gdzie można obejrzeć transmisję?

Pomimo że to Ukraina wygrała ubiegłoroczny konkurs, tegoroczna Eurowizja odbędzie się gościnnie w Liverpoolu. Pierwszy półfinał zaplanowany jest na wtorek 9 maja. Drugi, podczas którego wystąpi Blanka, będzie miał miejsce w czwartek 11 maja. Polska wokalistka zaprezentuje się po Wiktorze Wernikosie z Grecji. Później na scenę wkroczy zespół Joker Out ze Słowenii. Jeśli Blanka zakwalifikuje się do finału, ponownie zobaczymy ją w sobotę, 13 maja. Transmisję tegorocznego Konkursu Piosenki Eurowizji będzie można oglądać na antenie TVP1.