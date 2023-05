Długo wyczekiwana koronacja jest już za nami, ale emocje po tak ekscytującym wydarzeniu nie zdążyły jeszcze opaść. W sobotę 6 maja Karol III został oficjalnie mianowany na króla Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii. Na uroczystości nie brakowało rozmaitych gości. Po wielkich dywagacjach do Londynu zawitał także książę Harry. Nie zagościł w nim jednak na długo i zmył się zaraz po ceremonii. Ekspertka przeanalizowała jego zachowanie. Z kolei jedna z tiktokerek odczytała z ruchu warg, co król Karol III rzekomo mówił, podczas spektakularnego przejazdu karocą. Nie był zadowolony.

Król Karol III w trakcie przejazdu karocą był wściekły. Tiktokerka go zdemaskowała

Po wielogodzinnej koronacji w Opactwie Westminster król Karol III w towarzystwie królowej małżonki wsiadł do karocy, która została wykonana w 1762 roku. Tym pojazdem para królewska powróciła do Pałacu Buckingham. W trakcie przejazdu poddani mogli podziwiać świeżo mianowanego monarchę. Sam Karol III miał jednak nietęgą minę.

Jedna z tiktokerek odczytała słowa, jakie król Karol III miał wypowiedzieć do królowej Camilli w trakcie podróży karocą. Jej zdaniem świeżo mianowany monarcha miał być rozgoryczony i dywagował na temat punktualności. "Zupełnie niedorzeczne, że to trwało tyle czasu. Jestem wkur**ony, że siedzę tutaj i się starzeję - miał powiedzieć król Karol III do żony.

Krystin Kalvoy jest znaną tiktokerką, jej profil śledzi niemal 60 tysięcy osób. Kobieta twierdzi, że umie rozszyfrowywać wypowiedziane słowa z ruchu warg. Sama zainteresowana w jednym z komentarzy wyjaśniła, że od lat mierzy się z ubytkiem słuchu i ze względu na ową dysfunkcyjność nauczyła się odczytywać słowa z ruchu warg.

Odegrała kluczową rolę na koronacji. Kim jest Penny Mordaunt, trzymająca miecz?

Ci, którzy śledzili koronację, na pewno zauważyli kobietę, która przez znaczną część uroczystości trzymała ceremonialny, wielki miecz w dłoniach. Penny Mordaunt jest brytyjską polityczką i członkinią Partii Konserwatywnej, a podczas koronacji odegrała historyczną rolę. Miecz ma znaczenie symboliczne. Został zaprojektowany przez króla Jerzego VI, który użył go podczas własnej ceremonii koronacyjnej w 1821 roku. Miecz symbolizuje przede wszystkim władzę królewską i monarchę, który przejmuje nowe obowiązki. Jest posrebrzany i pokryty aksamitem. Penny Mordaunt w jednym z wywiadów udzielanych przed koronacją wyznała, że musiała regularnie ćwiczyć, aby sprostać temu zadaniu. "Trzeba go nosić pod kątem prostym, stąd konieczność robienia pompek. Ćwiczyliśmy z kilkoma replikami i to był ogromny zaszczyt" - opowiadała magazynowi "Hello".