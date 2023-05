Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel uchodzili za wzorowe małżeństwo. Ich relację śledziła cała Polska. Była para doczekała się dwójki pociech - Adama i Heleny. Córka celebrytów ma w tym roku komunię, i to niejedną. Wiadomości krążące w mediach mówią, że Helenę czekają dwie imprezy komunijne. Czyżby relacje jej rodziców stały się nieco bardziej oziębłe?

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel urządzają dwie komunie dla córki. "Przyjęcia robimy osobno"

Cichopek dziś układa sobie życie u boku Macieja Kurzajewskiego, Hakiel jest zaś związany z tajemniczą Dominiką. Rozstanie celebrytów było szeroko komentowane w mediach. Głos w tej sprawie wielokrotnie zabierała również była żona dziennikarza, Paulina Smaszcz. Bez wątpienia był to ciężki okres dla najbliższych byłej pary. Z uwagi na dzieci Cichopek i Hakiel postanowili mieć ze sobą kontakt, gdy jest to konieczne. Sprawują nad pociechami opiekę naprzemienną. W związku z komunią Heleny sławni rodzice postanowili podjąć nietypową decyzję - urządzają córce dwa przyjęcia.

Zdecydowaliśmy, że opieka naprzemienna będzie dla nas lepsza, bo my się już praktycznie nie widujemy. Wymiana następuje u nas w szkole; mamy tak, że tydzień każdego rodzica kończy się i zaczyna w szkole. Uważam, że to jest najzdrowsze, bo po co sobie dorzucać emocji? I tak czasem musimy się widywać na wywiadówkach czy np. niedługo córka będzie miała komunię, to wiadomo, że będziemy w kościele razem, ale przyjęcia robimy już osobno - wyznał Marcin Hakiel w rozmowie z "Wprost".

We wspomnianym wywiadzie tancerz zaznaczył, że od czasu rozstania z Cichopek w sieci krąży wiele fake newsów. "Gdzieś nawet czytałem taki artykuł, że podobno mamy super relacje, widujemy się z moją byłą partnerką i jej nowym partnerem - to jest wyssane z palca. No, chyba że ktoś miło, gładko i przyjemnie się rozstał, to może wtedy tak się da? Choć dla mnie to nie jest naturalne. Nie oszukujmy się, taki idealny sztuczny twór nie istnieje" - sprostował Hakiel.

Hakiel wspomina rozstanie z Cichopek. Jego słowa o wybaczeniu mogą zaskoczyć

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel - gdzie się poznali?

Celebryci poznali się w 2005 roku przy okazji "Tańca z gwiazdami". Tą relacją żył cały kraj. "Nasz związek zaczął się od przyjaźni, a ja wreszcie znalazłam w Marcinie taką ostoję, opokę, kogoś, przy kim czułam się bezpiecznie" - wyznała Cichopek w rozmowie z magazynem "Viva". Para była razem 17 lat. Dziś po tej relacji pozostały tylko wspomnienia.