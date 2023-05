Radosław Majdan zszokował swoich fanów na Instagramie. Były piłkarz pokazał swój wzorzysty strój podczas wakacji w Turcji z Małgorzatą Rozenek. Nie wszystkim fanom przypadł on do gustu. Znana para nie przestaje zaskakiwać wyszukanymi zestawami modowymi. Tym razem jednak fani nie docenili starań.

Kolorowy strój Majdana. Jak dywan?

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan cieszą się dużą popularnością w mediach społecznościowych i mają po kilkaset tysięcy obserwatorów. W dodatku oboje dość chętnie publikują tam urywki swojego prywatnego życia. Nie inaczej jest podczas ich obecnego wyjazdu do Turcji. Para dzieli się z fanami nie tylko tym, jak spędza czas wolny, lecz także prezentuje stylizacje. Jednak o dziwo tym razem to nie wybór kreacji Małgorzaty Rozenek rozemocjonował fanów. Skrajne reakcje wzbudził strój Majdana, którym pochwalił się na Instagramie.

Majdan zdecydował się na wzorzysty komplet w intensywnych kolorach. Pod postem zachęcił fanów: "Jak wam się podoba mój outfit?". Nie spodziewał się chyba takich reakcji. Szybko zaczęły pojawiać się komentarze osób, którym zestaw się nie spodobał. Fani porównywali go do dywanu czy innych elementów wystroju, jak obrus i zasłonki. Niektórym nawet ten fantazyjny wzór skojarzył się z postaciami z bajek. "Czy to jakiś regionalny strój, czy przebranie do komedii lub bajki dla Henia?", "Jak turecki dywan, ale jest spoko", "Wygląda bardziej jak materiał na obrus albo zasłonki" - komentowali.

Nie wszyscy byli przeciwko. Pozytywne komentarze

Chociaż pod postem roi się od negatywnych opinii o stroju byłego piłkarza, to otrzymał również wiele pozytywnych komentarzy. Internauci podkreślali, że wybór tak oryginalnej stylizacji działa tylko na plus. Pojawiły się także komplementy dotyczące zarówno kolorystyki, jak i kroju. Majdana chwalono za nietuzinkowy wybór i łamanie stereotypu dotyczącego różowego koloru ubrań. "Fajnie, odważnie", "Myślę, że bardzo oryginalne. Pasuje panu i wygląda całkiem spoko", "Bardzo fajna stylówka. Zawsze to coś innego. Wakacyjny klimacik". A wam jak się podoba modowy zestaw Majdana?