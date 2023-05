Pod koniec 2021 roku ukazała się książka będąca wywiadem-rzeką z Janem Englertem "Bez oklasków". Aktor opowiedział w niej o problemach zdrowotnych. W szczerej rozmowie z Kamilą Drecką wspomniał o niepokojącej diagnozie. Wykryto u niego tętniaka w aorcie, który został zlokalizowany w odcinku szyjnym. Lekarze dla jego dobra nie podjęli decyzji o leczeniu operacyjnym, ale Englert musi być pod stałą obserwacją specjalistów.

Jan Englert ma tętniaka aorty. Lekarze są bezradni

"Niedawno wykryto u mnie, jak się okazało, wieloletnie znalezisko, tętniaka w aorcie szyjnej. Poinformowano mnie, że w moim wieku już się go nie rusza. (...) Tylko trzeba co jakiś czas sprawdzać, czy przypadkiem nie puchnie. No i tyle" - zdradził w rozmowie z Kamilą Drecką. Tętniaka aorty można w dużym uproszczeniu określić jako punktowe miejsce jej nadmiernego poszerzenia. Schorzenie to nie jest łatwe do wykrycia, ponieważ często nie daje żadnych charakterystycznych objawów. Jan Englert stosunkowo niedawno dowiedział się, że ma tętniaka od wielu lat. Przy okazji wyznał jednak, że nie boi się śmierci.

A mnie się to podoba, bo jakbym nagle odłożył łyżkę, to na amen. Jeśli to wygląda na żart, śpieszę ze sprostowaniem: zupełnie nie żartuję! Naprawdę uważam, że najlepsze, co mogę zrobić dla siebie w swoim wieku, to modlić się o szybką i zdrową śmierć. Umrzeć zdrowym. To byłoby fantastyczne. Wiem, że to jest straszne dla bliskich, którzy zostają, ale dla klienta - idealne. No co, męczyć się jak roślina, walczyć o życie za wszelką cenę? - pyta retorycznie.

Jak się leczy tętniaka aorty?

Najczęściej podejmowanymi sposobami leczenia tętniaka (oprócz metod operacyjnych) jest normalizacja ciśnienia tętniczego oraz kontrola wielkości tętniaka w badaniach obrazowych. Osoby w podeszłym wieku, u których wykryto tętniaka, zazwyczaj dodatkowo borykają się z innymi schorzeniami, przez które zaliczane są do grupy podwyższonego ryzyka pooperacyjnego. Z tego względu lekarze najczęściej podejmują leczenie mniej inwazyjne procedury kuracji - głównie obserwację.

Co zrobić, by zmniejszyć ryzyko powstania tętniaka?

Są praktyki, które wymienia się jako zapobiegawcze tętniakowi. Należą do nich: rzucenie palenia, zdrowia i zbilansowana dieta, regularne ćwiczenia (150 minut tygodniowo), utrzymanie prawidłowej wagi oraz ograniczenie alkoholu. Do profilaktyki tętniaków aorty zalicza się również badanie, diagnozowanie i leczenie wszelkich innych zaburzeń wymienionych jako czynniki ryzyka tętniaków. W tym celu warto skontaktować się ze swoim lekarzem rodzinnym.