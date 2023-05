Agata Kornhauser-Duda raczej nie eksperymentuje z wyglądem. Przyzwyczaiła nas do krótkiej fryzury i nierzucających się w oczy stylizacji. Wszystko wskazuje na to, że pierwsza dama nie jest fanką radykalnych zmian zarówno w ubiorze, jak i na głowie. Zastanawialiście się kiedyś, jak Agata Duda wyglądałaby w długich blond włosach? Jeden z internatów za pomocą specjalistycznego programu komputerowego postanowił to sprawdzić. Efekt jest oszałamiający. Pierwsza dama jest nie do poznania.

Sprawdziliśmy, jak Agata Duda prezentuje się w długich włosach. "Inna kobieta"

Jeśli chodzi o fryzurę, to Agata Duda przez wiele lat stawia na tę samą opcję. Choć jej uczesanie od czasu wyboru Andrzeja Dudy na urząd prezydenta Rzeczpospolitej trochę się zmieniło, to są to raczej kosmetyczne modyfikacje, a już na pewno żadnych ekstrawagancji.

Wielu internautów, zwłaszcza internautek nieraz radziło pierwszej damie, aby odważyła się na zmianę fryzury. Jednak jak widać, Agata Duda z całych sił stroni od radykalnych metamorfoz. Jeden z internatów postanowił to zmienić i za pomocą specjalistycznego programu komputerowego przedłużył jej włosy. Efektami swojej pracy podzielił się w mediach społecznościowych. "W sumie nie wiem, kto jej doradza, ale jak widać, można nieco zmodyfikować uczesanie i od razu inna kobieta" - napisano na Twitterze.

Trzeba przyznać, że opublikowana fotografia zadziwia. Agata Duda w długich włosach prezentuje się wprost fenomenalnie. Taka fryzura znacznie odmłodziła rysy twarzy, prezentuje się świeżo i nowocześnie. Opadające włosy podkreślają rysy i sprawiają, że pierwsza dama wygląda promiennie.

Polska para prezydencka znalazła się na liście gości zaproszonych na koronację króla Karola III. Na wydarzenie prezydent Andrzej Duda przybył w towarzystwie małżonki Agaty Kornhauser-Dudy. Oboje postawili na szykowne i eleganckie stylizacje. W czasie koronacji nie siedzieli w pobliżu króla, ponieważ nie byli widoczni w trakcie transmisji. Za to uchwycił ich jeden z fotografów. W tym podniosłym dniu Andrzej Duda postawił na klasyczny czarny garnitur. Z kolei, jego małżonka wybrała sukienkę za kolano, na którą narzuciła płaszcz. Całość stylizacji została dopełniła butami na wysokim obcasie i fascynatorem. Wydawać by się mogło, że pierwsza dama postawiła na elegancję i klasykę. Niestety, ekspertka modowa Natalie Courtois miała inne zdanie i nie była dla niej zbyt przychylna. "Jasne odcienie nadają klimatu ślubu w Urzędzie Stanu Cywilnego. Kapelusz i buty są dla mnie nie do przyjęcia" - opowiadała.