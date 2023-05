Długo wyczekiwane wydarzenie jest już za nami. W sobotę 6 maja Karol III oficjalnie stał się królem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii. Na uroczystości nie zabrakło rozmaitych gości. Po długiej niepewności pojawił się także Książę Harry. U jego boku zabrakło jednak Meghan Markle, która została w Stanach Zjednoczonych, by opiekować się dziećmi. Książę Sussex przybył na uroczystość w towarzystwie księżniczki Beatrice. Siedział z dala od księżnej Kate i księcia Williama. Nie pełnił żadnej funkcji i szybko się ulotnił. Później został przyłapany w samolocie, jednak nie prywatnym.

REKLAMA

Zobacz wideo Obrazki z Londynu przed koronacją: Karol z Lego na Oxford Street, ozdoby w centrum Londynu, Soho gotowe na koronację

Książę Harry leciał zwykłym samolotem. Został przyłapany przez fana

Książę Harry do Londynu przyleciał sam. W trakcie uroczystości siedział w towarzystwie córek księcia Andrzeja. Zaraz po zakończeniu oficjalnej części szybko się ulotnił. Wsiadł do czarnej limuzyny i pojechał prosto na lotnisko. Jak wiadomo, śpieszył się do rodziny. Tego samego dnia jego syn Archie obchodził czwarte urodziny, a sama Meghan Markle była pochłonięta przygotowaniami na kinder party.

Zapytaliśmy Brytyjczyków o opinię na temat królowej Camilli [PLOTEK EXCLUSIVE]

W dniu koronacji operatorzy kamer dostali odgórne wytyczne, aby księcia Harry'ego nie pokazywać. Mimo to, został on uchwycony, gdy wsiadał do samochodu. Później jeden z internautów przyłapał go na lotnisku. Takiej chwili trudno było nie uwiecznić. Nagranie z samolotu w krótkim czasie trafiło do mediów społecznościowych. "Oszołomieni pasażerowie British Airways zauważyli bardzo zmęczonego księcia Harry'ego, lecącego komercyjnym samolotem" - napisano na TikToku.

Na udostępnionym filmie możemy zobaczyć wiercącego się na fotelu księcia Harry'ego. Jak się okazuje, książę Sussex przemieszczał się zwykłym samolotem pasażerskim. Całą podróż bez zbędnych udogodnień przesiedział w pierwszym rzędzie klasy ekonomicznej, na miejscu przy oknie.

Koronacja Karola była jak odcinek "The Crown". Turyści zachwyceni show.

Koronacyjny weekend jest wypełniony atrakcjami aż po brzegi

Choć koronacja odbyła się 6 maja, to świętowanie tego wielkiego wydarzenia potrwała jeszcze do poniedziałku 8 maja. Harmonogram koronacyjnego weekendu był napięty. W niedzielę 7 maja odbyły się wielkie lunche. Wydarzenie wystartowało o godzinie 12.00 czasu polskiego. Wieczorem tego samego dnia odbył się wielki koronacyjny koncert, na którym pojawił się nowy król wraz z małżonką. Nie zabrakło także międzynarodowych gwiazd. Z kolei, w poniedziałek 8 maja Brytyjczycy otrzymali dodatkowy dzień wolny od pracy albo szkoły. Wszystko za sprawą akcji niesienia pomocy o nazwie "The Big Help Out", z inicjatywy króla Karola III. Taki dzień ma być wyrazem podziękowań dla tych, którzy na co dzień zajmują się działalnością charytatywną.