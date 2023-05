Roksana Węgiel prężnie rozwija karierę. W przerwie od koncertów i wywiadów koncentruje się na edukacji. W tym roku przystępuje do matury. Za nią egzamin z polskiego i angielskiego. Z tej okazji większość uczniów decyduje się na elegancki strój. Węgiel również pochwaliła się na Instagramie swoim pomysłem na stylizację. Nie przypadł on do gustu Irenie Kamińskiej-Radomskiej, która zasłynęła dzięki formatowi "Projekt Lady". Teraz wokalistka pokazała się w kolejnej kreacji. Ciekawe, czy może tym razem zdobędzie pochwałę ekspertki.

Roksana Węgiel pokazała się w mundurku. Należą się perły?

Na egzamin z polskiego artystka postanowiła założyć krótką spódniczkę przed kolano oraz sportowe obuwie. Irena Kamińsko-Radomska postanowiła zareagować. Skomentowała strój Węgiel dla Pudelka. "Uważam, że jej strój był nieadekwatny do sytuacji. Nie chodzi przecież tylko o wyniki tego egzaminu, ale również o dojrzałość człowieka. Z mojej perspektywy, a nawet nie mojej, a etykiety, strój pani Węgiel był nieodpowiedni" - oceniła mentorka z TVN. Jej oburzenie stylizacją doczekało się komentarza ze strony Dody. Gwiazda stanęła w obronie koleżanki z branży. Teraz Węgiel pochwaliła się kolejnym pomysłem na stylizację.

Czy ten outfit jest godny pereł? - zapytała artystka na InstaStories.

Tym razem młoda celebrytka postawiła na niebieski komplet w kratkę, składający się z krótkiej spódniczki oraz kamizelki, którą założyła na białą koszulę. Do tego czarne okulary korekcyjne. Ponadto Węgiel dobrała do stylizacji srebrne kolczyki i pierścionki. Co na ten strój mówią obserwatorzy wokalistki? "Należą się podwójne perły! Gratulacje", "Ta spódniczka jakaś taka krótka. Powodzenia", "Pani Irenka może spać spokojnie oraz wszystkie jej rówieśniczki" - czytamy w komentarzach. Węgiel postanowił wesprzeć także jej chłopak, Kevin Mglej. "Zasłużyłaś na perły" - oznajmił ukochany wokalistki.

Roksana Węgiel - wrażenia po pierwszym dniu matur

Na początek maturzyści stanęli przed egzaminem z języka polskiego. Pytania zamknięte, otwarte i praca pisemna. Jak poszło młodej artystce? "1/6. Nawet fajne te matury jak na razie, hehe. Jak wam poszło? Powodzenia dalej!" - oznajmiła Roksana Węgiel na Instagramie. Fani artystki odetchnęli z ulgą. Mimo zawirowań związanych z karierą wokalistki udało jej się część wolnego czasu poświęcić na przygotowanie do egzaminu dojrzałości.