6 maja odbyła się długo wyczekiwana koronacja króla Karola III i królowej Camilli. Do tej roli monarcha był przygotowywany od najmłodszych lat. Już jako czteroletni chłopiec oglądał jak jego matka królowa Elżbieta II obejmuje tron. Z wiekiem towarzyszył jej podczas ważnych uroczystości, a później otrzymywał pierwsze obowiązki jako pracujący członek rodziny królewskiej. Jego postać od lat jest jednak owiana kontrowersją. Wszystko za sprawą romansu z Camillą. Zapytaliśmy Paulinę Smaszcz, co sądzi o żonie króla.

Król Karol zdradzał Dianę z Camillą

Król Karol III niemal od zawsze był szalenie zakochany w królowej Camilli, jednak Pałac nie zazwalał na ich małżeństwo. Z tego powodu ona poślubiła Andrew Parkera Bowlsa. Z kolei syn królowej Elżbiety wziął aranżowany ślub z księżną Dianą. Para nawet doczekała się dwóch synów - Harry'ego i Williama, jednak ich życie nie było usłane różami. Na światło dzienne wyszły informacje o tym, że następca tronu jest niewierny żonie. Ostatecznie się rozstali, a po śmierci Diany Karol na dobre związał się z Camillą.

Paulina Smaszcz gorzko o królowej Camilli

Dziś król Karol i królowa Camilla prowadzą dworskie życie, na które długo czekali. Po śmierci królowej Elżbiety jej syn objął władzę, a tym samym Camilla została królową małżonką. Wiele osób oburzył fakt, że tytuł został jej nadany, mimo uprzednich obietnic Pałacu. Oliwy do ognia dodał fakt, że mianowano ją ostatecznie "królową Camillą". Paulina Smaszcz sama wielokrotnie wypowiadała się o związkach, w których partnerzy byli niewierni i za plecami drugiej połówki budowali relację z kimś innym. Postanowiliśmy więc zapytać, co myśli o królowej Wielkiej Brytanii. Jak twierdzi, jest ona bezbarwną postacią na dworze, która przyczyniła się do rozpadu małżeństwa. Podkreśla jednak, że to Karol miał obowiązek zadbać o Dianę. Tymczasem wykorzystał obie kobiety do własnych celów.

Nic o niej nie wiemy. Jaka jest? Co sądzi? Jakie ma poglądy? Obecnie jest przezroczysta. Wiemy tylko, że obrzydliwie weszła i była w związku z Karolem, który powinien dbać i szanować swoją żonę Dianę i swoich synów. Historia pokazała nam tylko jak podle i dwulicowo, Karol wykorzystał kobiety do swoich celów. To jego powinniśmy napiętnowywać, ale jak zawsze steorotypowo osądzamy kobiety - mówiła Paulina Smaszcz w rozmowie z Plotkiem.