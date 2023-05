Justyna Steczkowska jest mamą trójki dzieci: Leona, Stanisława i Helenki. W niedzielę 7 maja jej najmłodsza pociecha przyjęła sakrament pierwszej komunii świętej. Podczas uroczystości przy Helence byli bliscy - rodzice i rodzeństwo. Na Instagramie już pojawiły się pierwsze zdjęcia z tego szczególnego dla dziesięciolatki dnia. My zwróciliśmy uwagę na klasyczną stylizację Steczkowskiej.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy syn Steczkowskiej chce wystąpić na Eurowizji? "Pomysł został rzucony, żebyśmy zrobili utwór na preselekcje"

Justyna Steczkowska bryluje na komunii córki. Wszystko relacjonowała jej przyszła synowa

Justyna Steczkowska z okazji komunii córki nie szalała z kreacją, zdecydowała się postawić na sprawdzone kolory i fasony a la księżna Kate. Niestety, aura nie sprzyjała, dlatego piosenkarka na kremową, kopertową sukienkę założyła bladoróżowy płaszcz. Całość dopełniły dodatki - beżowe szpilki i biała torebka. Szczęśliwa mama z zachwytem wpatrywała się w Helenkę, która wystąpiła w śnieżnobiałej sukience, futerku zarzuconym na ramiona i tradycyjnym wianku, którym przyozdobiła rozpuszczone włosy. Na uroczystości i przyjęciu obecny był także Leon Myszkowski wraz ze swoją ukochaną, Ksenią. Wschodząca celebrytka przygotowania do imprezy relacjonowała na Instagramie.

Dzisiaj mamy ważny dzień. Nasza malutka ma komunię - ekscytowała się dziewczyna Myszkowskiego.

Komunia córki Justyny Steczkowskiej Fot. Instagram, @kseniyango

Grey w jedną noc straciła tożsamość, a Cox uważa, że jej twarzy wygląda dziwnie

Kim jest wybranka Leona Myszkowskiego?

Ksenia pojawia się u boku Leona na ściankach już od ponad roku. Wiadomo, że przyszła synowa Steczkowskiej pochodzi z Białorusi i jest cztery lata starsza od Myszkowskiego. W niedawnym wywiadzie 23-latek zdradził, jak jego rodzina zareagowała na związek z Ksenią. Okazuje się, że partnerka Leona została ciepło przyjęta przez klan Myszkowskich i Steczkowskich. Co więcej, dziewczyna doskonale dogaduje się ze znaną wokalistką. Tak syn gwiazdy w rozmowie z Plotkiem mówił o relacji swojej matki z jego wybranką: - Mają dobry kontakt. Mają o czym pogadać. Ja raczej nie jestem specjalnie dobrym partnerem do damskich rozmów. W Polsce jest taki utarty stereotyp, że teściowa nie lubi narzeczonej. Teraz to już chyba jest bardziej taki żart. Nie wiem, czy ktoś naprawdę ma duże problemy z tym.