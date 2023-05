Lara Gessler należy do grona gwiazd, które zmieniły swoje imię. Córka Magdy Gessler tak naprawdę miała w papierach zapisane Aleksandra, jednak nigdy nie korzystała z tej formy. Okazuje się, że rodzice chcieli od razu nazwać ją Lara, ale w tamtych czasach nie dostali pozwolenia na wykorzystanie takiej wersji. Restauratorka jakiś czas temu wprowadziła porządek i zmieniła kolejność imion.

Lara Gessler była Aleksandrą. Dopiero niedawno zmieniła w urzędach na Lara

"Kiedy się urodziłam, moi rodzice nie mogli zarejestrować imienia Lara, bo nie było go w spisie imion. Wybrali więc imię Aleksandra, mimo że to imię nigdy mi nie towarzyszyło poza urzędowym obiegiem" - napisała kiedyś na Instagramie.

To tłumaczenie opublikowała po tym, jak internauci odkryli w Krajowym Rejestrze Sądowym, że tak naprawdę widnieje tam pod innym imieniem. Teraz jednak już restauratorka uporządkowała swoje sprawy. Wszystko pod wpływem męża.

Ten temat naprawił mi w zeszłym roku mój kochany mąż, który mnie uświadomił, że mogę już zamienić kolejność imion. Dlatego już od roku jestem Larą, mogę was wszystkich uspokoić - również w papierach - dodała we wpisie.

Te gwiazdy mają inne imiona

Przykładem kolejnej gwiazdy, która na co dzień posługiwała się innym imieniem, a inaczej miała w dowodzie, jest Martyna Wojciechowska. Podróżniczka została nazwana przez rodziców Martą. Ona także wprowadziła zmianę w urzędzie i oficjalnie jest Martyną. Za to Janiak został Olivierem przez przypadek, ponieważ w jego miejscu pracy było kilku Piotrów. Koleżanka zaproponowała, by nazywać go właśnie Olivier. Ta wersja tak do niego przylgnęła, że nawet bliscy zwracają się do niego w tej formie.