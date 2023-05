Wydanie "Wiadomości" z 6 maja miało nieco inny charakter niż zazwyczaj. Wszystko za sprawą koronacji króla Karola III. Z okazji tej szczególnej uroczystości, Danuta Holecka wybrała się do Londynu, skąd relacjonowała "Wiadomości". Tematem dnia była oczywiście intronizacja następcy królowej Elżbiety II. Widać było, że ekipa programu informacyjnego ze szczególnym pietyzmem podeszła do kwestii oddania atmosfery panującej w stolicy Wielkiej Brytanii. Danuta Holecka wyglądała co najmniej jak krewna Windsorów, bynajmniej nie uboga.

Zobacz wideo Obrazki z Londynu przed koronacją: Karol z Lego na Oxford Street, ozdoby w centrum Londynu, Soho gotowe na koronację

Danuta Holecka wystroiła się z okazji koronacji Karola III. Stylistka ją zmiażdżyła

Danuta Holecka na tle panoramy Londynu pozowała w granatowej bluzce wykończonej koronką. Fryzura i makijaż były raczej skromne, pierwsze skrzypce grał za to ogromny sznur pereł. O komentarz dotyczący wyglądu gwiazdy TVP, "Fakt" zapytał stylistkę, Ewę Rubasińską-Ianiro. Ta wydała opinię, która może nie spodobać się Holeckiej. Zdaniem specjalistki, dziennikarka przesadziła - jej ubranie jest za mało skromne, a biżuteria tylko przytłacza stylizację. Rubasińska dodała, że nawet członkowie rodziny królewskiej podczas koronacji wyglądali skromniej.

Danuta Holecka 'Wiadomości' TVP

Przygotowała się prawie tak, jakby to była jej koronacja. A przecież służba informacyjna polega na przekazywaniu wiadomości. Dobre wychowanie wymaga w takiej sytuacji skromności i umiaru. Goście koronacji byli skromniej ubrani niż Danuta Holecka. Nikt z zaproszonych gości nie miał tak mocnej biżuterii. Głowy kobiet co prawda zdobiły fikuśne fascynatory, ale tak mocnej biżuterii poza rodziną królewską nie dało się zauważyć. Trzeba uczyć się skromności - cytuje rozmówczynię "Fakt".

Dla Danuty Holeckiej i innych dziennikarek, Ewa Rubasińska-Ianiro ma cenną radę. Wystarczy przyjrzeć się pierwszej damie, która prawie zawsze trafia ze stylizacją w punkt. Żona Andrzeja Dudy jest, według stylistki, przykładem dobrze ubranej kobiety. "Jak dziennikarki mają problem z zasadami dress code'u, wystarczy spojrzeć na naszą pierwszą damę. Przyjrzeć się, jak Agata Duda używa dodatków. Bo pod tym względem jest perfekcyjna. Gdy ktoś nie chce popełnić gafy, to zasada mniej znaczy więcej, zawsze się sprawdza".