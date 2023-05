Marcin Hakiel po rozwodzie z Katarzyną Cichopek układa sobie życie na nowo. Początkowo na jego profilu można było zobaczyć smutne wpisy, jednak po jakimś czasie w jego życiu pojawiła się piękna blondynka. Dominika przegoniła wszelkie ciemne chmury w życiu tancerza i wszystko wskazuje na to, że są ze sobą szczęśliwi. Spędzają razem niemal każdą wolną chwilę i czasem nawet zabierają ze sobą dzieci, które są w podobnym wieku. Tym razem wybrali się na wycieczkę tylko we dwoje. Wszystko uchwycili na romantycznym nagraniu.

Marcin Hakiel pokazał twarz Dominiki

Marcin Hakiel niedzielę spędził u boku ukochanej. Wybrali się na spacer w towarzystwie przyrody i starych, polskich budynków. Tego dnia tancerz był ubrany w szare spodnie jeansowe, które zestawił z czarną, skórzaną kurtką. Do tego dobrał sztyblety. Całą uwagę skradła jednak Dominika. Miała na sobie długą, różową spódnicę, z guzikami na całej długości. Zestawiła ją z białą koszulą z kołnierzykiem i beżowym kapeluszem. Na nogach miała kowbojki. Hakiel już jakiś czas temu uprzedzał, że raczej nie ma zamiaru udostępniać wizerunku ukochanej w sieci. Ostatnio jest jednak coraz śmielszy w tej kwestii. Świadczy o tym, chociażby fragment, na którym tajemnicza blondynka schodziła po schodach. Widać jej niemal całą twarz.

Marcin Hakiel gorzko wspomina rozstanie z Katarzyną Cichopek

Rozwód Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela był jednym z głośniejszych wydarzeń zeszłego roku. Para rozstała się po 17 latach małżeństwa, a krótko po tym pojawiły się doniesienia o tym, że prezenterka spotyka się z Maciejem Kurzajewskim. Ostatnio tancerz miał okazję wrócić do rozwodu w jednym z wywiadów. Wyznał wówczas, że było to dla niego ciężkie doświadczenie. Nie jest w stanie jednoznacznie powiedzieć czy już wybaczył byłej żonie. Nie zabrakło drobnego przytyku w jej stronę: "Jeśli już dojdziemy do takiego momentu, że nie chcemy być razem, warto usiąść i powiedzieć to sobie. Najgorszy scenariusz jest taki, że zaczynamy budować coś innego po cichu" - podsumował