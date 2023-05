Dawid Kubacki ma za sobą niezwykle ciężkie miesiące. W marcu skoczek narciarski nagle opuścił międzynarodowe zawody i wrócił do domu. Jak się później okazało, wiązało się to z problemami zdrowotnymi jego ukochanej żony. Marta Kubacka trafiła w połowie marca do Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, gdzie lekarze przez tydzień walczyli o jej życie. Ostatecznie pod koniec kwietnia wróciła do domu. W rozmowie z Szymonem Majewskim na antenie Radia ZET Adam Małysz zdradził, jak teraz będzie wyglądać życie i kariera sportowca.

Życie Kubackich zmieniło się z dnia na dzień

Marta Kubacka ma wszczepiony rozrusznik serca. Jak sama przyznała w najnowszym poście, praca lekarzy i bliskich, którzy reanimowali ją w domu, dały jej szansę na życie. Jest za to niezwykle wdzięczna. Nikogo raczej nie powinno zaskoczyć, że obecnie życie Kubackich jest skupione przede wszystkim na jej zdrowiu. Dawid Kubacki minione tygodnie spędził w szpitalu i stara się wspierać ukochaną.

Adam Małysz zdradza, jak wygląda życie Dawida Kubackiego

Fani są jednak ciekawi, kiedy będą mogli znów oglądać ulubionego skoczka na stoku. Okazuje się, że Adam Małysz jest w kontakcie z jego trenerem. W audycji "Nie mam pytań" Szymona Majewskiego na antenie Radia ZET zdradził, że ten już trenuje z Thomasem Thurnbichlerem do zbliżającego się sezonu. Ponoć sportowiec ma w sobie ogromne samozaparcie:

Dawid wrócił do treningów. Jesteśmy cały czas z Thomasem w kontakcie, bo to do niego i Dawida należy ułożenie planu, jak przygotować się do nowego sezonu, żeby mimo wszystko Dawid był więcej w domu i miał bardziej indywidualny tok przygotowawczy, ale też widać po Dawidzie, że on chce kontynuować - mówił Adam Małysz w rozmowie z Szymonem Majewskim.

Thomas Thurnbichler i Dawid Kubacki starają się układać wszelkie plany tak, aby skoczek mógł jak najwięcej przebywać w domu. Adam Małysz ujawnił, że Kubaccy poukładali już sobie prywatne sprawy. Wszystko wskazuje więc na to, że wrócą do codzienności sprzed choroby. "Wiem, że poukładali sobie z żoną wszystkie sprawy i myślę, to funkcjonuje. Na pewno to nie będzie proste tak, jak przedtem, ale myślę, że sobie poradzą" - dodał.