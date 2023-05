Tegoroczna Eurowizja odbędzie się w dniach 9, 11 i 13 maja w Liverpoolu. Polskę reprezentować będzie Blanka, która zaśpiewa w drugim półfinale, zaplanowanym na 11 maja. Od kilku dni trwają już próby przed występami. Jedna z nich z Blanką w roli głównej nie zadowoliła naszych internautów, którzy w komentarzach pod nagraniem nie zostawili na reprezentantce Polski suchej nitki. Najwięcej krytyki mają jednak do strony wizualnej występu, a nie samej piosenkarki, co jest ciekawą odmianą.

"Posikam się z tych efektów"; "Co tu robi moja prezentacja w power poincie z podstawówki"; "Czy oni lubią sabotować własną reprezentację czy serio ktoś stwierdza, że to dobry efekt?" - czytamy na TikToku pod jednym z nagrań prób Blanki. Komentarzy w tym stylu jest tam bardzo wiele.

Eurowizja 2023. Blanka ma szanse na finał?

Po pierwszych próbach scenicznych internet zalały naprawdę pozytywne komentarze - również z zagranicy - dotyczące tego, jak Blanka się zaprezentowała. W efekcie z bardzo niskiego miejsca, na jakim Polska plasowała się od momentu ogłoszenia swojej reprezentantki, nagle wskoczyliśmy prosto do finału. Czy tak się stanie zobaczymy oczywiście dopiero w najbliższy czwartek. Faktem jest jednak, że według bukmacherów Blanka nie tylko wejdzie do finału, ale w swojej grupie uplasuje się na bardzo wysokim, dziewiątym miejscu. W finale bukmacherzy nie dają jej już co prawda szans na zwycięstwo. Gdyby Blanka miała okazję zaśpiewać również w sobotę, może - jak na razie - liczyć na 24. miejsce w klasyfikacji.

Pierwsze próby wypadły bardzo korzystnie. Blanka nadal średnio śpiewa, ale maskuje niedostatki bardzo dobrze wykonanym i efektownym "dance-breakiem". Eksperci zwracają uwagę na wakacyjne kolory i chwytliwą choreografię. Po kolejnej próbie zwrócono jednak uwagę na to, że wizualizacje za Blanką niekiedy zasłaniają ją i sprawiają, że dance-break, który ma przekonać do wokalistki widzów, znika za wirtualną Blanką za jej plecami.

Wokaliści oceniają Blankę

W ostatnim czasie o Blance wypowiedzieli się również reprezentanci Polski z poprzednich lat - Michał Szpak oraz Krystian Ochman. Szpak nie ukrywał, że jego serce podczas preselekcji od razu skradł Jann. Mimo to zamierza kibicować Blance i trzyma za nią kciuki. Nieco bardziej złośliwy okazał się Krystian Ochman, który nazwał Blankę "influencerką". Przyznał także, że nie zgadza się z opinią Edyty Górniak, która zobaczył w wokalistce "coś świeżego".