Daria Widawska kilka lat temu przeszła metamorfozę. Aktorka podzieliła się z fanami informacją, że zrzuciła prawie dziewięć kilogramów. Postanowiła zmienić swoją figurę po tym, jak przez pandemię i związaną z nią ograniczoną aktywnością nieco przytyła. "Ze względu na brak ruchu moja waga zaczęła rosnąć. Myślę, że ten problem pojawił się u wielu osób" - wyznała w rozmowie z Agencją Newseria Lifestyle. Widawska postanowiła zastosować dietę, którą stosowała m.in. Adele.

Daria Widawska schudła. Jak?

Aktorka ze szczerością przyznała, że u niej proces odchudzania nie jest prosty i musi się wysilić, by zrzucić kilogramy. "Postanowiłam przejść na dietę sirtfood. Udało się Adele, więc ja też jestem dobrej myśli" - mówiła w tym samym wywiadzie. Na czym polega ten sposób żywienia? Budzi on wiele kontrowersji. Polega na włączeniu do codziennego menu specjalnego rodzaju białka, dzięki któremu tłuszcz zostaje szybciej spalany. Przy okazji reguluje on metabolizm oraz poziom cukru, co skutkuje utratą masy ciała. Podczas tej diety można jeść m.in. sałaty, orzechy, grykę, żyto, a także zaleca się spożywać seler naciowy i oliwę z oliwek.

Daria Widawska dodatkowo wykluczyła słodycze i gotowe dania, a także piła wiele zielonych koktajli. "Podjęłam walkę z nadprogramowymi kilogramami i chcę się pochwalić kolejnym wynikiem - osiem i pół kilograma w dół, co mnie bardzo cieszy i motywuje do dalszej pracy. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy podjęli jakieś wyzwanie w swoim życiu, czują się równie dobrze jak ja. Pozdrawiam was i motywuję do dalszej walki" - wyznała aktorka na Instagramie po tym, jak osiągnęła wymarzoną sylwetkę.

Dieta sirtfood

Nie wszyscy dietetycy są przekonani o pozytywnym wpływie takiego sposobu żywienia na organizm, o czym możecie przeczytać TUTAJ. Przed przejściem na dietę powinniśmy więc najpierw skonsultować ze specjalistą.