Londyn w czasie koronacji był jeszcze piękniejszy niż zazwyczaj. Tonął w kwiatach, ozdobach, w większości okazałych i gustownych, ale niestety także w deszczu, w dodatku w kulminacyjnym momencie. Tłumy Brytyjczyków i turystów z całego świata w wyznaczonych miejscach, na trasie przejazdu Karola III, czekały zmarznięte i przemoknięte tylko po to, żeby przez kilkanaście sekund zobaczyć króla przejeżdżającego w złotej karocy. Magia dynastii wciąż trwa? Tak, chociaż sceptycyzmu jest coraz więcej.

Komunikacja w centrum Londynu w czasie koronacji? Prawdziwy horror. Ludzie próbowali staranować ogrodzenia

Organizacyjnie wszystko miało być przygotowane do perfekcji. Wyznaczone strefy, punkty widokowe, setki policjantów i służb pilnujących bezpieczeństwa. Niestety pod względem komunikacyjnym to był prawdziwy horror. Dojazdy w centrum tego ogromnego miasta były niezwykle utrudnione. Tłumy turystów kłębiły się pod pałacem Buckingham, na Trafalgar Square czy też Picadilly Circus. Dochodziło do scen wręcz dantejskich, gdy oburzeni Brytyjczycy przepychali się ze służbami porządkowymi, a nawet próbowali stratować postawione blaszane ogrodzenie. Radość i entuzjazm związane ze świętowaniem koronacji mieszały się więc z irytacją i złością tłumu.

Brytyjczycy płakali podczas koronacji Karola. Z Harry'ego drwili

Bywały jednak też momenty niezwykle podniosłe. Brytyjczycy głośno śpiewali "God Save The Queen". Wielu ze łzami w oczach. Bili brawo, gdy Karol III składał swoją przysięgę w opactwie westminsterskim. Gwizdy i buczenia pojawiły się w momencie ukoronowania Camilli. Zwłaszcza ze strony grupy osób z księżną Dianą na koszulkach. Podczas procesji koronacyjnej pojawiły się drwiące głosy w kierunku księcia Harry'ego.

Kto jest w tej karocy? Na pewno nie Harry. On pewnie idzie na piechotę - powiedział jeden z Brytyjczyków do swojego syna.

Pojawił się na koronacji w koszulce z napisem "nie mój król". Uderzył w monarchię

Obecni na miejscu fani royalsów mają wciąż duży sentyment do rodziny królewskiej. Wciąż pociąga ich to, że jest to bajkowy spektakl, niczym najlepszy dramat kostiumowy na żywo. Pojawiają się jednak także sceptyczne głosy, a czasem wręcz radykalne. Na Trafalgar Square protestowało ponad 1,5 tysiąca osób. Chcą obalenia monarchii i rozdziału kościoła od państwa - to główne postulaty tych niezadowolonych z koronacji Karola III. Dla nich to przeżytek, relikt dawnej epoki.

Miasto tętniło życiem. Na każdym kroku sprzedawano pamiątki z royalsami

Bez wątpienia jednak sama koronacja to także okazja do sprzedania ogromnej ilości gadżetów, wypełnienia po brzegi przez turystów nawet tych najdroższych barów, restauracji, hoteli. Oni bawili się doskonale. Miasto tętniło życiem. Wielu zdecydowało się pójść na jakieś "koronacyjne party" i niewątpliwie były one bardziej okazałe od tego w namiotach Pałacu Buckingham. Kanapki i herbata? Absolutnie nie. W barach i pubach na Soho serwowano specjały z okazji koronacji. Co ciekawe, nietypowe dla Brytyjczyków. Owoce morza, pasty i steaki. Ceny wahały się od 20 funtów za posiłek do nawet 50-60. Londyńskie elity bawiły się natomiast w swoim gronie, często w miejscach, do których wstęp mają tylko tzw. "członkowie". W niedzielę po koronacji wielu Brytyjczyków będzie świętować w Windsorze. To tam właśnie odbędzie się koncert dla króla Karola.