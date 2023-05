Anna i Robert Lewandowscy są rodzicami dwóch dziewczynek - sześcioletniej Klary i trzyletniej Laury. 6 maja 2023 roku młodsza córka sportowej pary obchodziła urodziny. Pamiątkowe fotografie z tego dnia trenerka fitness zamieściła na swoim InstaStory. Na jednej z nich widać Klarę, która na urodziny siostry miała wykonany bajkowy makijaż, podobny jak jej mama. I choć Ania nie pokazuje twarzy swoich latorośli, tego dnia nie zachowała czujności i na jednym ze zdjęć można było zobaczyć, jak wygląda Laura.

Jak wygląda Laura Lewandowska?

Anna Lewandowska jako dumna mama regularnie pokazuje w mediach społecznościowych prywatne chwile ze swoją rodziną. Do tej pory trenerka fitness nie zdecydowała się jeszcze upubliczniać wizerunku dzieci w sieci. Jeśli je pokazuje, to pociechy na zdjęciach zazwyczaj stoją tyłem czy bokiem. Tymczasem na nowym zdjęciu Anny Lewandowskiej z dnia urodzin jednej ze swoich pociech, pełna twarz Laury odbija się w okularach przeciwsłonecznych towarzyszki, z którą sportsmenka zrobiła sobie zdjęcie. Czyżby tego nie zauważyła? A może stwierdziła, że to jest na tyle subtelne, że może pojawić się w sieci? Zdjęcia, które Ania zamieściła na swoim InstaStory, pokazujemy w galerii na górze strony.

Anna Lewandowska o Laurze. Jest pewna siebie jak Robert

Warto dodać, że Laura jest większą rozrabiaką niż jej starsza siostra, o czym Anna Lewandowska opowiadała miesiąc temu w podcaście Onetu WojewódzkiKędzierski. "Ignoruje, ma wyrąbane, przepraszam za słowo, ale nie da się tego inaczej określić. Ma duże błękitne oczy, jest rozrabiaką. Bierze flamaster, patrzy na mnie, wysyła mi buziaka i rysuje po meblach. Ale przy tym jest śliczna, obie są piękne, ale Laura w tym wszystkim... Ja myślę, że będziemy mieć z nią problemy. Jest pewna siebie jak Robert, ale ma duszę trochę moją" - mówiła szczerze Anna Lewandowska. Kuba Wojewódzki zapytał ją wtedy też o reakcję piłkarza na to, że Anna jest w ciąży z Laurą. "Pierwsze słowa Roberta jak nie będzie miał syna, to..." - pytał. "Ale jesteś pewna?" - śmiała się Anna Lewandowska, cytując słowa męża.