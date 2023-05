Dokładnie rok przed koronacją Karola III w Windsorze odbyło się niezwykłe spotkanie Elżbiety II z polską artystką Barbarą Kaczmarowską-Hamilton. Polka wykonała ostatni portret brytyjskiej monarchini. W rozmowie z Plotkiem wspomniała tamto spotkanie z królową. Podczas niego doszło do dość zabawnej sytuacji. Jednak to dedykacja dołączona do portretu prawdziwie porusza.

Polka sportretowała Elżbietę II. Królowa pozwoliła sobie na żart

Barbara Kaczmarowska-Hamilton swoją przygodę z portretowaniem członków brytyjskiej rodziny królewskiej zaczęła po tym, jak jednym z jej obrazów zachwycił się książę Kentu Michał. Podczas pozowania polskiej malarce książę stwierdził nawet, że polskie jedzenie jest jego ulubionym. Okazało się, że kunszt artystki bardzo spodobał się pozostałym royalsom. Szybko pojawiły się kolejne zlecenia. Polka sportretowała m.in. księżniczkę Annę, Królową Matkę, księżniczkę Kentu Aleksandrę, a w końcu także królową Elżbietę II. Podczas spotkania z monarchinią doszło do dość zabawnej sytuacji.

Powiedziałam królowej, że książę Kentu i mój mąż nie lubią sera koziego. Przypuszczam, że po wojnie byli karmieni tym serem kozim, bo nie było innych. Królowa po chwili odpowiedziała: Ja nie byłam karmiona serem kozim po wojnie, ale też go nie lubię - opowiadała w rozmowie z Plotkiem Barbara Kaczmarowska-Hamilton.

Barbara Kaczmarowska-Hamilton podarowała portret królowej. Dedykacja porusza

Portret wykonany przez polską artystkę bardzo spodobał się brytyjskiej królowej. Zapragnęła mieć go w swoim apartamencie. Barbara Kaczmarowska-Hamilton wysłała więc go w prezencie. Dołożyła też poruszającą dedykację.

Spotkanie z Elżbietą II w Windsorze odbyło się 6 maja 2022 roku, dokładnie rok przed koronacją Karola III. Królowej bardzo spodobał się ten portret. Powiedziała, że chciałaby go mieć u siebie w apartamencie. Oprawiłam go w piękną ramę i napisałam list, że to jest w prezencie ode mnie i od wszystkich Polaków, dla których Anglia stała się domem po wojnie - dodała Kaczmarowska-Hamilton.

Portret Elżbiety II Fot. Barbara Kaczmarowska-Hamilton mat.własne

Kim jest Barbara Kaczmarowska-Hamilton?

Barbara Kaczmarowska- Hamilton urodziła się w Sopocie. W 1972 roku uzyskała dyplom Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, ale studiowała także w Accademia di Belle Arti w Wenecji i Rzymie. Jej prace wystawiano m.in. w The Royal Society of Portrait Painters w Londynie, Palazzo Nazionale w Rzymie oraz w warszawskiej Zachęcie. Jej ulubioną techniką malarską jest pastel. Powołała i współprzewodniczy The Portrait Foundation, organizacji charytatywnej stawiającej sobie za cel rozbudzanie talentów twórczych u dzieci.

Barbara Kaczmarowska-Hamilton, Królowa Matka Fot. Barbara Kaczmarowska-Hamilton mat.własne