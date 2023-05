6 maja 2023 roku w opactwie westminsterskim w Londynie odbyła się koronacja króla Karola III. Tuż po uroczystości, nowy władca wraz z królową małżonką i najbliższymi, pojawił się na balkonie pałacu Buckingham. Jego wyjście skradł jednak książę Louis. Najmłodsze dziecko księżnej Kate i księcia Williama wyglądało bowiem na znudzone i nie stroniło od śmiesznych min. W pewnym momencie jego mama próbowała nawet go poskromić.

Zobacz wideo Pamiątki z Karolem, które można dostać na lotnisku w Luton

Książę Louis dokazywał na koronacji

Zachowanie księcia Louisa widać doskonale na filmiku, który pojawił się w sieci. Chłopiec nieustannie klaskał i uderzał dłońmi o barierkę balkonu. Kate próbowała go uspokoić, ale nie robił sobie jednak nic z jej uwag, i dalej dokazywał, czego jego mama, robiąc dobrą minę do złej gry, zdawała się już nie widzieć.

Dlaczego książę Louis opuścił swoje miejsce podczas koronacji króla Karola III?

Niesforny książę Louis uczestniczył w koronacji dziadka, ale w pewnym momencie zniknął z opactwa westminsterskiego. Dlaczego? Brytyjskie media podają, że zniknięcie księcia, było zaplanowane wcześniej i jego cel zrozumie każdy, kto ma dziecko w wieku podobnym do księcia. Uznano, że siedzenie bez ruchu przez wiele godzin byłoby zbyt męczące dla pięciolatka. Niektórzy sądzili, że zniknięcie księcia Louisa z miejsca mogło być spowodowane jego zachowaniem - w dzień koronacji chłopca przepełniała energia i zdaje się, że nie przejmował się za bardzo upomnieniami ze strony rodziców i starszej siostry.

Jakim królem będzie Karol III?

Przyszłość króla Karola III tuż po koronacji, na antenie TVN24 ocenił brytyjski historyk - doktor Adam Zamojski. "Na pewno będzie wybitnym królem, bo jest bardzo wykształcony, ma ogromne poczucie obowiązku, bardzo głęboko myśli, troszczy się nie tylko o własny naród, ale o wszystkie narody świata, całą planetę. Trudno by było znaleźć lepszego kandydata" - wyznał na antenie TVN24 i dodał, że Brytyjczycy w końcu zaakceptowali jego małżonkę. "Udało się jej w końcu przebrnąć przez tę całą propagandę niechęci, którą media zbudowały naokoło niej. Została przyjęta przez publiczność brytyjską w ostatnich paru latach bardzo serdecznie. Ludzie zrozumieli, ze ona zawsze kochała króla, on ją też i że jest wielką podporą dla niego. Anglicy widzą, że szczęśliwy król będzie dobrym królem. Ona nie wyskakuje przed szereg, bardzo elegancko się zachowuje i wszyscy to bardzo doceniają" - stwierdził ekspert.