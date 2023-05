Koronacja króla Karola III okazała się ogromnym wydarzeniem modowym. Kobiety, które zjawiły się na uroczystości postawiły na bardzo różnorodne stylizacje. Część wybrała odważne, niecodzienne kreacje. Znalazły się też takie, które postawiły na klasykę i zachowawczość. W tym drugim gronie znalazła się Agata Duda. Jasna stylizacja pierwszej damy spodobała się Ewie Minge.

Ewa Minge broni stylizacji Agaty Dudy z koronacji króla Karola III

Stylizacja Agaty Dudy z koronacji króla Karola III, choć nie było w niej nic zaskakującego i odkrywczego, wzbudzała skrajne emocje. Znana brytyjska stylistka - Natalie Courtois stwierdziła, że pierwsza dama nie wypadła najlepiej. Według niej całość położyła mdła kolorystyka, która lepiej sprawdziłaby się na ślubie w Urzędzie Stanu Cywilnego. Odmienne zdanie wyraziła Ewa Minge. Według projektantki było stosownie i elegancko.

Andrzej i Agata Dudowie EastNews

Wyglądała bardzo elegancko, stosownie do wydarzenia. Duży plus za jednolity kolor, który nadał całości klasy. Strój trochę zachowawczy jak na koronację, ale czasem lepiej być krok z tyłu, niż niepotrzebnie wybijać się nadmiarem, który zawsze może być dyskusyjny i niebezpieczny. W dyplomacji umiar zawsze jest na plus - powiedziała w rozmowie z portalem Plotek Ewa Minge.

Agata Duda zyskała w oczach Ewy Minge. Ujęła ją umiarem i zachowawczością w stylizacji podczas koronacji króla Karola III

Na koronacji króla Karola III Agata Duda pokazała się w monochromatycznym, jasnym looku. Pierwsza dama zdecydowała się na prostą sukienkę midi. Założyła na nią taliowany płaszcz. Stylizację uzupełniły niezwracające uwagi szpilki w kolorze nude, niewielka torebka i pokaźnych rozmiarów fascynator. Według Ewy Minge to właśnie umiar okazał się tutaj kluczem do sukcesu. Projektantka doceniła przede wszystkim zachowawczość i stonowanie w stroju Agaty Dudy. Warto zauważyć, że żona prezydenta Polski podczas formalnych uroczystości często pokazuje się w jasnych stylizacjach i najwyraźniej ma do nich słabość. Podobnie neutralnie zaprezentowała się Ołena Zełenska, która na koronację wybrała stonowane szarości.