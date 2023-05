6 maja 2023 roku już na zawsze pozostanie w pamięci nie tylko Brytyjczyków. Długo wyczekiwane wydarzenie przebiegło zgodnie ze skrupulatnie opracowanym planem. Karol III oficjalnie stał się królem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii. Na uroczystości nie zabrakło rozmaitych gości. Pojawił się prezydent Andrzej Duda w towarzystwie małżonki, która zachwyciła stylizacją. Po tygodniach niepewności swoją obecnością zaszczycił Londyn także książę Harry. W trakcie wydarzenia został on usadzony z dala od księżnej Kate i księcia Williama. Ekspertka od mowy ciała przeanalizowała jego zachowanie i nie była dla niego zbyt łaskawa. Mimo to uwagę skradła kobieta w zielono-niebieskim kostiumie, która przez dwie godziny ceremonii trzymała gigantyczny miecz i pomagała przy niektórych fragmentach uroczystości. Kim jest i dlaczego pojawiła się na koronacji?

REKLAMA

Zobacz wideo Obrazki z Londynu przed koronacją: Karol z Lego na Oxford Street, ozdoby w centrum Londynu, Soho gotowe na koronację

Kim jest Penny Mordaunt, która przez dwie godziny koronacji trzymała ogromny miecz?

Ci, którzy z zaciekawieniem śledzili uroczystą koronację króla Karola III, bez wątpienia zauważyli kobietę, która przez znaczną część ceremonii trzymała ceremonialny wielki miecz w dłoniach. Penny Mordaunt jest brytyjską polityczką i członkinią Partii Konserwatywnej. W trakcie koronacji powierzono jej specjalne zadanie. Odegrała w niej kluczową rolę.

Książę Louis nagle zniknął ze swojego miejsca w czasie koronacji. Wiadomo, co się stało

Penny Mordaunt ubrana w elegancki niebieski kostium miała nie lada zadanie do wykonania. Chodziło o przeprowadzenie wielowiekowej tradycji. To właśnie ona trzymała Miecz Ofiarny, który wysadzany jest różnorodnymi drogocennymi kamieniami m.in. diamentami, szmaragdami i rubinami. Miecz ma znaczenie symboliczne. Został zaprojektowany jeszcze przez króla Jerzego VI, który użył go podczas własnej ceremonii koronacyjnej, która odbyła się w 1821 roku.

Miecz Ofiarny symbolizuje przede wszystkim władzę królewską i monarchę, który przejmuje nowe obowiązki. Jest posrebrzany i pokryty aksamitem. Jego rozmiar jest imponujący - ma wysokość 121,92 centymetrów i waży 3,63 kilogramy.

Sama Penny Mordaunt w jednym z wywiadów jakiś czas temu wyznała, że musiała regularnie ćwiczyć, aby sprostać temu zadaniu. "Trzeba go nosić pod kątem prostym, stąd konieczność robienia pompek. Ćwiczyliśmy z kilkoma replikami i to był ogromny zaszczyt" - opowiadała magazynowi "Hello".

W oczy rzuciła się nie tylko postawa brytyjskiej polityczki, ale i jej wyszukana i bardzo elegancka stylizacja. W tym wyjątkowym dniu Penny Mordaunt zdecydowała się na dostojną suknię o kolorze turkusowym. Do tego dobrała pelerynę o tym samym kolorze z haftowanymi złotymi paprociami.

Książę Harry na koronacji wykonał niezręczny gest. Ekspertka: Akt ignorowania

Koronacyjny weekend. Co jeszcze się wydarzy? Król Karol III ma napięty harmonogram

Choć jest już po koronacji, to świętowanie tego wielkiego wydarzenia potrwa jeszcze przez kilka kolejnych dni. Koronacyjny weekend jest wypełniony atrakcjami aż po brzegi. W niedziele 7 maja odbędą się koronacyjne wielkie lunche. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12.00 czasu polskiego. Będzie ono polegało na wspólnym świętowaniu przy jedzeniu. Wieczorem tego samego dnia odbędzie się wielki koncert koronacyjny, w którym udział wezmą król Karol III i królowa Camilla. Na koncercie pojawi się wiele międzynarodowych sław. Z kolei w poniedziałek 8 maja Brytyjczycy otrzymali dodatkowy dzień wolny od pracy lub szkoły. Wszystko za sprawą akcji niesienia pomocy, z inicjatywy nowego króla. Zobacz też: Sołtysik w "Dzień dobry TVN" zasiadł na tronie niczym król Karol III. "Żenadometr wybuchł".