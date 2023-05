Uroczystości związane z koronacją Karola III przyciągają zainteresowanie mediów i turystów z całego świata. Wielu zastanawia się, jakim królem będzie następca Elżbiety II i czy skieruje monarchię na drogę modernizacji i uszczuplenia. Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński w rozmowie z Plotkiem podkreślił, że były książę Walii od lat poruszał kwestie dotyczące ekologii, w dodatku w czasach gdy nie było to popularne. Zapytaliśmy przedstawiciela rodu Lubomirskich o to, co nowy monarcha myśli o Polakach i Polonii. Pewne stwierdzenia są dość zaskakujące.

Karol III docenia zachowanie Polaków wobec Ukraińców. Wspominał o tym w rozmowach z Lubomirskim-Lanckorońskim

Książę Lubomirski-Lanckoroński wspomina, że poznał księcia Walii już niemal 20 lat temu. Wielokrotnie mieli okazję rozmawiać. W ubiegłym roku ponad godzinę poświęcili na dyskusję na temat sytuacji Ukrainy i okazanej pomocy ze strony Polaków. Brytyjski monarcha był niezwykle poruszony tą postawą. Okazuje się też, że ma sporą wiedzę i świadomość na temat historii Polski.

Karol III niezwykle interesuje się Polską. W zeszłym roku dość długo rozmawialiśmy na temat pomocy ze strony Polaków Ukraińcom. Jego świadomość była ogromna (...). Jego Królewska Mość wie dużo także na temat historii Polski.

Lubomirski-Lanckoroński: Król bardzo chwalił Polaków, którzy pracują dla niego w Clarence House i Buckingham Palace

Co ciekawe, książę Lubomirski-Lanckoroński wspomniał, że Karol III niezwykle ceni sobie Polaków jako pracowników w jego pałacach. Wygląda na to, że monarcha traktuje polskich emigrantów jako rzetelnych i sumiennych pracowników. Nie każdy może przecież służyć royalsom. Książę podkreśla jednak, że to wpływa na pozytywny wizerunek Polski i Polaków.

Król ma bardzo dużą przyjemność związaną z zatrudnianiem Polaków. Ogromnie mnie to cieszyło, że bardzo chwalił Polaków, którzy pracują dla niego zarówno w Clarence House, jak i teraz w Buckingham Palace. Więc jest to na wielu poziomach pozytywny wizerunek Polski, która dociera do brytyjskiej rodziny królewskiej. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie król i królowa odwiedzą Polskę - to byłoby wspaniałe wydarzenie - dodał Jan Lubomirski-Lanckoroński w rozmowie z Plotkiem.

król Karol III Fot. Andrew Milligan/Agencja Gazeta