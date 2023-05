Podczas koronacji króla Karola IIIksiążę Harry został usadzony w trzecim rzędzie. Przed nim ulokowano księżniczkę Annę w ogromnym nakryciu głowy. Mało tego - na czubku kapelusza znalazł się ogromny pióropusz, który ewidentnie zasłaniał widoki bratu księcia Williama.

REKLAMA

Zobacz wideo Książę William i książę Harry wraz z kuzynami wzięli udział w "czuwaniu wnucząt" przy trumnie królowej Elżbiety II

Podczas koronacji króla Karola III księcia Harry'ego ulokowano z dala od rodziny

Na koronacji króla Karola III książę Harry zjawił się sam. Na uroczystość nie przyjechała Meghan Markle oraz dwójką dzieci małżonków - Archiem i Lilibet. Harry i Meghan od dawna mają napięte relacje z Windsorami. Na co dzień mieszkają w Stanach Zjednoczonych i tam ułożyli sobie życie. Na koronacji ojca pojawił się zatem tylko książę Harry, który do Londynu przyleciał na krótko. Ceremonia nieszczęśliwie zbiegła się z czwartymi urodzinami małego Archiego. To właśnie dlatego w ten dzień Meghan Markle nie zjawiła się w Londynie, zaś książę od razu po koronacji wrócił do Kaliforni.

koronacja króla Karola III Yui Mok, Agencja Gazeta

Widok księciu Harry'emu zasłaniała księżniczka Anna z ogromnym pióropuszem. Wiele osób twierdzi, że usadzenie to było celowe

Ochłodzenie relacji między księciem Harrym a resztą rodziny Windsorów nastąpiło po wydaniu w grudniu ubiegłego roku kontrowersyjnego dokumentu dla platformy Netflix. Do zaognionych stosunków z pewnością przyczyniła się także styczniowa publikacja książki księcia Harry'ego pod tytułem "Spare". Podczas oficjalnej uroczystości książę siedział w trzecim rzędzie między księżniczką Aleksandrą, szanowną lady Ogilvy - 56. w kolejce do brytyjskiego tronu - i mężem księżniczki Eugenii - Jackiem Brooksbankiem. Zgodnie z założeniami, brat księcia Harry'ego, książę William, i księżna Kate zasiedli wraz ze swoimi dziećmi w pierwszym rzędzie.

Książę Harry przyłapany w samochodzie na ucieczce z Londynu. Śpieszy się na lot do USA

Przed Harrym zasiadła siostra króla, Anna, która "przypadkiem" założyła ogromny wojskowy kapelusz z okazałym, czerwonym pióropuszem, który ewidentnie zasłaniał widoki Harry'emu. Bardzo dobrze ukrył on go także przed czujnymi obiektywami kamer i fleszami aparatów fotograficznych. Przy takim zwrocie akcji mężczyzna dbający ostatnio o to, by być na świeczniku, nie mógł czuć się komfortowo.