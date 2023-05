Tak uroczystej ceremonii nie widzieliśmy od przeszło 70 lat. 6 maja 2023 roku byliśmy świadkami historycznego wydarzenia. Karol III oficjalnie został mianowany na króla Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii. Po wielogodzinnej koronacji w opactwie westminsterskim brytyjski władca w towarzystwie królowej małżonki wsiadł do spektakularnej karocy wykonanej w 1762 roku, którą przemieścili się prosto do Pałacu Buckingham. Następnie król Karol III w towarzystwie najbliższych członków rodziny królewskiej wyszedł na słynny taras, by pokazać się zgromadzonym poddanym. Na tym uroczystości się nie zakończą. Zobaczcie, co jeszcze się wydarzy.

Koronacyjny weekend. Co jeszcze będzie się działo? W niedziele wielkie lunche i koncert pełen sław

Za nami kilka pierwszych godzin historycznej koronacji. Było to ekscytujące przeżycie od samego rana, kiedy w centrum Londynu gromadziły się tłumy, aż do orszaku maszerującego prosto do Pałacu Buckingham. Oprócz wspaniałego momentu koronacji, przed nami kolejne niezapomniane wydarzenia m.in. koncert, wielki piknik, a także akcja niesienia pomocy.

W niedzielę 7 maja odbędą się uroczyste imprezy. Koronacyjne wielkie lunche rozpoczną się o godzinie 12.00 czasu polskiego. "W całym kraju w ramach inicjatywy Big Lunch Brytyjczycy zorganizują królewskie obiady w swoich domach. Nawet premier będzie gospodarzem lunchu na Downing Street nr 10. To idealny sposób na świętowanie koronacji" - poinformowała telewizja Sky News.

Wieczorem tego samego dnia o godzinie 21.00 czasu polskiego na zamku w Windsorze rozpocznie się wielki koncert koronacyjny, w którym udział wezmą król Karol III i królowa Camilla. Na muzycznym wydarzeniu organizowanym przez BBC nie zabraknie znanych twarzy. Wystąpią m.in. Andrea Bocelli, Lionel Richie, Katy Perry i zespół Take That. Pojawi się również grupa o nazwie The Coronation Choir. Jest to zespół złożony z lokalnych chórów i śpiewaków. Impreza będzie miała określony temat przewodni. Będzie nim miłość, szacunek i optymizm. Jednocześnie w całym kraju pojawią się spektakularne iluminacje świetlne Lighting up the Nation.

Koronacyjny weekend. Co jeszcze będzie się działo? W poniedziałek dzień wolny od pracy i akcja niesienia pomocy

Na tym wszystkim świętowanie się jednak nie zakończy. W poniedziałek 8 maja mają się odbyć liczne imprezy lokalne w ramach akcji The Big Help Out. W związku z tym Brytyjczycy otrzymali dodatkowy dzień wolny od pracy lub szkoły. W ramach wydarzenia mieszkańcy Wysp są zachęcani do wolontariatu. Bohaterami i mentorami wydarzenia mają być wolontariusze z Royal Voluntary Service oraz harcerze. Taki dzień ma być wyrazem podziękowania, a także wdzięczności dla wszystkich, którzy na co dzień angażują się w działalność charytatywną, Inicjatywa wyszła od króla Karola III i królowej Camilli. Zobacz też: Stylistka ocenia kreację Camilli. "Uroczy akcent". Zwraca też uwagę na Charlotte [PLOTEK EXCLUSIVE]

