Książę Louis zachwycił tłumy, gdy udał się dziś rano do Opactwa Westminsterskiego na historyczną koronację króla Karola III. Nie siedział jednak na swoim miejscu przez całą ceremonię. W pewnej chwili nieco się oddalił. Okazuje się, że efekt ten był zamierzony. Nad wszystkim czuwali księżna Kate i książę William.

Dlaczego książę Louis opuścił swoje miejsce podczas koronacji króla Karola III? Okazuje się, że zajście to było celowe i zaplanowane

Podczas koronacji króla Karola III najmłodszy z rodzeństwa - pięcioletni Louis - został w pewnym momencie zabrany z fragmentu uroczystego nabożeństwa. Później pojawił się jednak ponownie na hymn narodowy. Książę i księżna Walii przygotowali specjalny plan dla swojego najmłodszego syna i z powodzeniem wcielili go w życie.

Wiadomo, dlaczego książę Louis zniknął z fragmentu nabożeństwa. Wszystko za sprawą księżnej Kate i księcia Wiliama

Zniknięcie księcia Louisa, które natychmiast zauważyli czujni widzowie koronacji, było zaplanowane wcześniej i jego cel zrozumie każdy, kto ma dziecko w wieku podobnym do księcia. Uznano, że siedzenie bez ruchu przez wiele godzin byłoby zbyt męczące dla pięciolatka. Niektórzy sądzili, że zniknięcie księcia Louisa z miejsca mogło być spowodowane jego zachowaniem - w dzień koronacji chłopca przepełniała energia i zdaje się, że nie przejmował się on za bardzo upomnieniami ze strony rodziców i starszej siostry. Tymczasem jednak od początku planowano, aby młodzieniec poświęcił trochę czasu na odpoczynek od zgiełku i zamieszania. Po pewnym czasie charakterny Louis został ponownie zauważony na swoim miejscu. Pojawił się on podczas hymnu narodowego, który śpiewał razem z mamą i siostrą z równym zaangażowaniem.

Dla najmłodszego z trójki rodzeństwa chłopca koronacja króla Karola III musiała być ogromnym przeżyciem. Uroczystość trwała naprawdę długo i nawet dla dorosłych mogła być męcząca. W momentach absencji chłopiec przebywał pod opieką i mógł nieco odpocząć. W chwilach nieobecności jego miejsce było cały czas wolne. Czekało na powrót księcia.