Kate, księżna Walii i przyszła królowa po raz kolejny zachwyciła stylizacją. Na koronacji króla Karola III pokazała się w biżuteryjnej opasce, która skupiała na sobie całą uwagę. Kosztownie wyglądający dodatek doskonale współgrał z opaską ośmioletniej księżniczki Charlotte. Na pierwszy rzut oka widać, że podobieństwo nie było przypadkowe. Matka i córka prezentowały się naprawdę uroczo.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak mieszkają księżna Kate i książę William?

Księżna Kate i księżniczka Charlotte postawiły na podobne dodatki. Podczas koronacji króla Karola III wyglądały bardzo efektownie

Podczas koronacji króla Karola III księżna Kate i księżniczka Charlotte miały bardzo podobne fryzury. Postawiły na misternie upięte koki. Uczesanie wyglądało jednak bardzo stylowo i nowocześnie. Broniło się prostotą i brakiem przysłowiowego "efektu hełmu" na głowie. Charakteru nadały zwracające uwagę srebrne, okazałe opaski typu tiary w kształcie liści, które pięknie połyskiwały podczas ruchu. Ozdoby wykonano dla domu mody Alexander McQueen.

Księżniczka Charlotte, książę William, księżna Kate Agencja Wyborcza.pl

Księżna Kate, księżniczka Charlotte, książę William - stylizacje

Stylizacja księżnej Kate nawiązywała nie tylko do uroczego, dziewczęcego stroju księżniczki Charlotte. Świetnie współgrała także z uroczystymi szatami księcia Williama. Ubrany był on w długą, niebiesko-czerwoną pelerynę pokrytą regaliami. Dzięki temu małżonkowie doskonale pasowali do świeżo ukoronowanej pary królewskiej. Ich stroje wyróżniały ich też z ubranego formalnie, ale nie ceremonialnie tłumu. Taki był ponoć cel królewskiej pary - wyraźnie wskazać swoich następców.

Rose Hanbury na koronacji króla Karola. Rzekoma kochanka Williama w skromnym zestawie

Córka Kate i Williama wyglądała bardzo dziewczęco i delikatnie w całym białym zestawie z ulubionego domu mody swojej matki - Alexander McQueen. Uwagę przykuwało okrycie wierzchnie ozdobione srebrnymi akcentami i ponadczasowe buty o fasonie Mary Jane. Podczas ceremonii księżniczka Charlotte siedziała z rodzicami w ławkach opactwa westminsterskiego. Książę Louis również zwracał na siebie uwagę i wyglądał bardzo efektownie w ten wyjątkowy dzień. Chłopiec dumnie prezentował się w skrojonym na jego posturę garniturze i widać było, że niecodzienne zajście sprawiało mu ogromną przyjemność. Starsza Charlotte wielokrotnie wykazała się opiekuńczością wobec brata i chętnie się nim zajmowała.