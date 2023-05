Wielu ludzi z różnych zakątków świata zacięcie śledzi stylizacje księżnej Kate. Trzeba przyznać, że jej wyszukany i klasyczny styl nie tylko zachwyca, ale i inspiruje kobiety. Księżna Walii zawsze prezentuje się nienagannie, a przede wszystkim bardzo elegancko. Mimo to uwagę zazwyczaj przykuwa skromność w jej ubiorze. Nie da się ukryć, że w długo wyczekiwanym dniu koronacji króla Karola III, oczy wszystkich zwrócone były w stronę ulubieńców rodziny królewskiej, czyli m.in. księżnej Kate i księcia Williama oraz ich dzieci. W związku z tym jedna z modowych ekspertek Abby McHale postanowiła ujawnić, z jakich sztuczek korzysta księżna Kate, by zawsze wyglądać fenomenalnie i uniknąć możliwych wpadek.

Wyciągnijcie notatnik. Modowa ekspertka zdradza triki księżnej Kate

Jedną z najważniejszych rzeczy szafie w każdej kobiety, według dworskiej etykiety, powinny być rajstopy. To właśnie one nadają nogom blasku oraz znacznie je wysmuklają. Księżna Kate często nosi buty na wysokim obcasie. Dlatego wybiera specjalne rajstopy, które mają... lepkie podeszwy. Taka sztuczka pomaga uniknąć niechcianego poślizgnięcia, wysunięcia stopy z buta lub potknięcia.

Pozostając przy szpilkach, należy zwrócić uwagę na fakt, że codzienne chodzenie na butach o wysokim obcasie oraz spędzanie kilku bądź nawet kilkunastu godzin w tego typu obuwiach może powodować bolesne otarcia lub nawet skurcze. Z tych powodów księżna Kate nie tylko dla wygody, ale i dla własnego komfortu używa skórzanych pluszowych wkładek do butów.

Kilka miesięcy po ślubie księżna Kate pojawiła się w towarzystwie księcia Williama na jednej z uroczystości. Ubrana była wtedy w uroczą żółtą sukienkę. Niestety, nieoczekiwane podmuchy wiatru sprawiły, że księżna Kate odsłoniła więcej ud, niż jej wypadało. Od tamtej pory stosuje specjalne ciężarki do ubrań. Są one przyszywane do rąbków spódnic lub sukienek, tak by wiatr nie stanowił już żadnego zagrożenia.

Warto również zauważyć, że księżna Kate zazwyczaj stawia na obcisłe stylizacje, podkreślające sylwetkę. Aby uniknąć niepotrzebnej wpadki, księżna Walii zakłada pod nie bieliznę bezszwową. Dzięki temu trikowi nie odciska się ona na ubraniach.

W trakcie koronacji księżna Kate jak zwykle zachwyciła wszystkich swoim nienagannym wyglądem. Tym razem księżna Walii postawiła na olśniewającą suknię w kolorze kości słoniowej prosto od Alexandra McQueena. Kreacja była wykonana z jedwabiu i została ozdobiona licznymi haftami. Największe wrażenie zrobiła jednak podniosła ozdoba, która pojawiła się na jej głowie. Kwiatowa opaska również pochodzi od projektanta McQueena. Całą stylizację dopełniła wyszukana i starannie dobrana biżuteria. Trzeba przyznać, że w tym podniosłym dniu księżna Walii prezentowała się wprost fenomenalnie. Zobacz też: Księżna Kate tuż przed koronacją zadała szyku. Skopiowała uwielbiany przez Meghan Markle dodatek