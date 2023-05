6 maja 2023 roku zapisze się w historii Wielkiej Brytanii jako dzień koronacji króla Karola III. Choć nowy władca tronu zapowiedział zmiany i znaczne cięcia budżetowe (również ze względu na ekologię), wydarzeniu i tak towarzyszy ogromny rozmach. Królowi Karolowi III w trakcie wydarzenia towarzyszyła jego wybranka królowa małżonka Camilla. Żona władcy w oczach niektórych wciąż jest na cenzurowanym jako jego była kochanka, wobec czego każdy jej najmniejszy ruch jest skrupulatnie interpretowany przez media i komentatorów. W trakcie uroczystości fotoreporterzy uchwycili ją w momencie, podczas którego wyglądała na szczególnie uradowaną otrzymaną koroną.

Osobliwe zachowanie królowej małżonki Camilli podczas koronacji

Po koronacji króla Karola III nadszedł czas na królowę małżonkę Camillę. Kiedy biskup nałożył jej koronę, ta instruowała go, jak ma ją ułożyć na głowie. Chwilę później, kiedy doszło do koronowania Camilli, żona władcy wstała z tronu i zrobiła obchód po kościele - taki sam, jak zrobił wcześniej król. O ile władca zachował jednak całkowitą powagę, Camilla nie mogła powstrzymać się od pokazania wyraźnego zadowolenia. Na zdjęciach widzimy, jak na jej twarzy utrzymuje się uśmiech od ucha do ucha.

Nowy tytuł Camilli budzi sporo kontrowersji

Ostatnio głośno zrobiło się na temat samego tytułu Camilli. Przypominamy, że według krążących plotek, Camilla ma chrapkę na "uproszczenie" swojego tytułu z królowej małżonki do królowej. Jak donosiły brytyjskie media, sama księżniczka Anna miała skonfrontować żonę króla i powiedzieć jej wprost, że żadna z niej królowa. Tytuł "królowej małżonki" zwyczajowo przysługuje żonie panującego króla Wielkiej Brytanii. Warto nadmienić, że w przypadku małżonków panującej monarchini obowiązuje inna praktyka. Zazwyczaj uzyskiwali oni jednie tytuł "książę małżonek", jak w przypadku zmarłego dwa lata temu męża Elżbiety II księcia Filipa czy męża królowej Wiktorii księcia Alberta. Niektóre brytyjskie media, takie jak "The Telegraph" czy "The Times", odeszły już od używania tytułu królowej małżonki i nazywają Camilę po prostu królową.