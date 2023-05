"Esmeralda" to meksykańska telenowela, która powstała w 1997 roku. Opowiadała o losach niewidomej kobiety, która została podmieniona w wyniku intrygi jako niemowlę. Polscy widzowie mogli oglądać produkcję od 1998 roku i przez 137 odcinków towarzyszyli bohaterce w poszukiwaniach własnej tożsamości oraz oczywiście w miłości. Leticia Calderon szybko zdobyła ich serca. Niektórzy z sentymentem wspominają o niej do dziś.

"Esmeralda". Jak dziś wygląda Leticia Calderon?

Calderon urodziła się w 1968 roku w Meksyku, a 15 lipca skończy 55 lat. Aktorka jest bardzo aktywna na Instagramie, dzięki czemu możemy zobaczyć, jak dziś wygląda. Nadal jest pozytywnie nastawiona do świata, na zdjęciach uśmiecha się radośnie. Nie da się jednak ukryć, że korzysta z zabiegów medycyny estetycznej. Dziś nosi krótsze włosy oraz ma balejaż. Zdjęcia Calderon znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Choć zagrała w wielu produkcjach, to jednak dopiero rola Esmeraldy przyniosła jej popularność na całym świecie. TVN, który emitował telenowelę, zaprosił ją nawet do naszego kraju. Setki fanów wyszły na ulice, by zobaczyć ukochaną gwiazdę. Choć aktorka rozdawała uśmiechy, jej życie nie było kolorowe.

"Esmeralda" i jej prywatne życie

Ma na koncie dwa małżeństwa. Z drugim mężem powitała na świecie syna, który jest chory. Ma zespół Downa, a także cierpi na dysautonomię, co oznacza schorzenia medyczne, w których autonomiczny układ nerwowy nie działa prawidłowo i może objawiać się na wiele sposobów, na przykład problemami trawiennymi lub trudnościami z zachowaniem określonej pozycji ciała. "Płakałam, gdy dowiedziałam się o zespole Downa. Pytałam, dlaczego tak się stało. Obawiałam się reakcji Juana, przecież miał już dwoje zdrowych, normalnych dzieci" - wyznała Calderon w jednym z wywiadów. Na Instagramie możemy zobaczyć wiele zdjęć aktorki z synem.