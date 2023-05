Jan Wieczorkowski z żoną i synami. Tak wyglądają jego bliscy. Fani: Wspaniała rodzina

Jan Wieczorkowski ma na swoim koncie wiele medialnych związków. Do najgłośniejszych należał ten z Moniką Brodką. Aktor stabilizację znalazł dopiero u boku Urszuli Kaczmarczyk, fotoedytorka. Pobrali się w 2010 roku, ale ze względu na łatkę amanta, której doczekał się Wieczorkowski, nie wróżono im długiej wspólnej przyszłości. Jak się okazuje, ci, którzy w nich nie wierzyli, mocno się mylili.

Jan Wieczorkowski z rodziną

Jan i Urszula poznali się na imprezie. Akor w jednym z wywiadów przyznał, że nie miał zbyt wielkiej ochoty na nią iść, bowiem już wtedy znudził go hulaszczy tryb życia. Dał się jednak namówić kolegom. Podczas spotkania uśmiechnął się do Urszuli, która nie odwzajemniła uśmiechu. Dlaczego? Karczmarczyk w tym samym wywiadzie dla "Gali" przyznała, że Jan Wieczorkowski ją onieśmielał, a ona się po prostu poczuła speszona. Mimo to udało im się umówić na randkę. "Połączyła nas damsko-męska chemia. Kiedy mężczyzna poznaje kobietę, idzie za głosem serca. Nie zastanawiałem się nigdy, jakie cechy charakteru musi mieć moja żona. Dziś wiele osób z młodego pokolenia ma określony plan na życie: wie, z kim i dlaczego chce się związać. Nam miłość się przytrafiła" - powiedział aktor w rozmowie z magazynem.

Małżonkowie doczekali się dwóch synów: Jana oraz Wincentego. Pierwszy urodził się w 2008 roku, drugi w 2014. Aktor oszalał na ich punkcie. Niedawno rodzice i dzieci wybrali się na wspólny wypad do Krynicy-Zdroju. Widać, że cała czwórka dobrze czuje się w swoim towarzystwie. Jan Wieczorkowski opublikował ich zdjęcie na Instagramie. Posypały się miłe słowa:

Wspaniała rodzina. Można? W tym zepsutym świecie? Można.

Co za urocze zdjęcie. Bawcie się dobrze i bądźcie grzeczni. A właściwie po co?

Piękna z was rodzina - zachwycają się fani aktora.

Jan Wieczorkowski o bliskich

Aktor nie ukrywa, że nie tęskni za dawnym życiem. Jest szczęśliwy, że ma wokół siebie bliskich. "Rodzina to mój największy sukces, jest dla mnie priorytetem. Przyjmuję określoną rolę, w tym wypadku ojca, męża, głowy rodziny i biorę za to odpowiedzialność. Dobrze, że mam przy sobie Ulę, bo ona w kryzysowych sytuacjach umie zachować spokój. Bez niej bym sobie nie poradził" - powiedział w rozmowie z "Galą" Jan Wieczorkowski. Więcej zdjęć aktora z żoną i synami znajdziecie w naszej galerii na górze strony.