Krzysztof Rutkowski od lat słynie z tej fryzury. Co było inspiracją?

Krzysztof Rutkowski od lat obecny jest w mediach. Od lat też słynie z dwóch rzeczy - głośnych spraw (niekoniecznie rozwiązywanych) oraz fryzury o charakterystycznym kształcie. Jednak na początku kariery wyglądały zupełnie inaczej. Co sprawiło, że dzisiaj przypominają włochatą konstrukcję na czubku głowy?

REKLAMA

Krzysztof Rutkowski i jego włosy

W latach 90., kiedy świat był jeszcze piękny i młody, włosy Krzysztofa Rutkowskiego również były. Na zdjęciach z tego okresu widać, że Rutkowski je po prostu miał - nie bardzo przejmował się, w którą stronę opadają niesforne kosmyki. Krótko później pojawiły się jednak zakola, zaś wiek nieubłaganie dodawał lat, a ujmował kolejnych pukli.

Krzysztof Rutkowski i Edyta Górniak facebook.com/KrzysztofRutkowski

Krzysztof Rutkowski próbował sobie poradzić z tym problemem. Początkowo golił mocno boki, zaczesywał to, co jeszcze pozostało na głowie, żeby zakryć braki. Kiedy w jego życiu pojawiła się Maja Plich, włosy zmieniły konsystencję. Od kiedy na świecie jest też mały Krzysztof Rutkowski Junior, fryzura Seniora zaczęła rosnąć. Jej zdjęcia znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Nadal nie do końca wiadomo, co się z nią stało. Dopytywany przez serwis Łęczyca Nasze Miasto fryzjer twierdzi, że być może jest to efekt specjalnej "peruki nowej generacji, tak przyczepianej do skóry głowy i zrobionej z takich włosów, że właściwie nie do odróżnienia od naturalnego uczesania". Dopuszcza też opcję natryskowego zagęszczania włosów, albo połączenie obu tych metod.

Zachcianki milionera. Lewandowski nosi prawdziwe cacka. Ceny zwalają z nóg

Sam Rutkowski długo milczał na temat tego, co powstało na jego głowie. Fryzura zaś rosła, podcinana do kształtu sześcianu tudzież walca. W 2021 roku wreszcie opowiedział, co jest inspiracją dla tego kształtu:

Układanie włosów zajmuje mi godzinę. To nie jest tak długo - przekonywał w programie "Gwiazdy bez maski". - Moja fryzura wzięła się od gry Minecraft. Junior jest fanem Minecrafta, przez to, że tata ma kwadratową fryzurę. A ja jestem fanem Juniora, który jest fanem Minecrafta i wszystko się zazębia.

Choć młodszy Krzysztof Rutkowski powoli już wyrasta z wieku "minecraftowego", starszy Rutkowski fryzurę pozostawił. Dla całej rodziny jest ona elementem, z którego wspólnie robią sobie również żarty. Tradycją stało się zdjęcie przy wielkanocnym stole - Krzysztofa i Mai. Żona obowiązkowo pozuje wtedy z rzeżuchą na głowie. I choć teraz od włosów Krzysztofa Seniora można wyznaczać poziomy na budowie, on sam zaznacza, że nie znamy dnia ani godziny, jak włosy zetnie.