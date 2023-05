Pola Raksa nie miała szczęścia w miłości. "Kostenko nie gardził kontaktami z paniami z półświatka"

Pola Raksa może pochwalić się bogatym dorobkiem zawodowym. Swego czasu grała u najlepszych twórców filmowych i teatralnych. Między innymi wystąpiła w "Pamiętniku znalezionym w Saragossie" Wojciecha Jerzego Hasa, a także w "Popiołach" Andrzeja Wajdy. Jednak największą popularność przyniósł jej serial "Czterej pancerni i pies". Po tej roli Raksa stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy w Polsce, zyskała również miano najpiękniejszych aktorek PRL-u. Pomimo tego, że wielu mężczyzn zabiegało o jej względy, to serce oddała Andrzejowi Kostence. Ten związek nie doczekał się jednak szczęśliwego zakończenia.

Pola Raksa i Andrzej Kostenko - historia związku

Pola Raksa i Andrzej Kostenko poznali się na planie produkcji "Rozwodów nie będzie". On był wówczas młodym i zdolnym operatorem, ona wschodzącą gwiazdą kina. Szybko między nimi zaiskrzyło. Na ślubnym kobiercu stanęli w listopadzie 1963 roku. Po ślubie zamieszkali w domu po rodzicach Kostenki przy ulicy Sowińskiego, z dala od centrum Łodzi. Cztery lata później na świat przyszedł ich syn Marcin. Wówczas małżonkowie podjęli decyzję o przeprowadzce do Warszawy. Miał być to czas na zespolenie ich rodziny, bo do tej pory oboje byli w rozjazdach, a ich pociechę wychowywała głównie babcia.

Z przeprowadzki najbardziej cieszę się dlatego, że wreszcie nasza rodzina będzie razem - powiedziała Raksa w rozmowie z "Magazynem Filmowym".

Sielanka nie trwała jednak długo. Po kilku latach wspólnego życia okazało się, że Kostenko nie był dobrym materiałem na męża i ojca. Operator nie potrafił dochować wierności żonie, a także był o nią bardzo zazdrosny. "Kostenko nigdy nie był typem wiernego męża i kompletnie nie nadawał się na ojca rodziny. Balangowicz i playboy, nie gardził kontaktami z paniami z półświatka. Na dodatek był o swą żonę maniacko zazdrosny, utrudniając jej granie miłosnych scen" - pisał w swoich wspomnieniach producent Gene Gutowski.

Czarę goryczy przelał wyjazd do włoskiego kurortu Cortina D’Ampezzo. Kostenko zdradził żonę z hotelową pokojówką. Pola Raksa nigdy nie wybaczyła mężowi tej zdrady. Rozwiodła się z nim i obiecała sobie, że nigdy więcej nie stanie na ślubnym kobiercu.

Bogusław Linda i Pola Raksa przed laty mieli romans

Raksa, choć dotrzymała słowa i rzeczywiście nie wyszła już za mąż, to nie znaczy, że nie stroniła od romansów. Najsłynniejszym i najszerzej komentowanym był jej związek z Bogusławem Lindą. Poznali się, gdy jego kariera dopiero nabierała tempa, a jej sława powoli przygasała.