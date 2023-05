Joanna Kołaczkowska może pochwalić się bogatym dorobkiem zawodowym. Pomimo tego, że na swoim koncie ma sporo ról, największą popularność przyniosły jej występy z kabaretem Hrabi. Publiczność nie tylko doceniła jej talent, ale i pokochała charyzmę, którą prezentuje na scenie. Jak rozpoczęła się jej przygoda z aktorstwem i czym jeszcze obecnie się zajmuje?

Joanna Kołaczkowska nie może narzekać na brak obowiązków zawodowych

O mały włos, a Joanna Kołaczkowska związałaby swoją przyszłość z innym zawodem. Po tym, jak skończyła technikum ogrodnicze, dostała się na pedagogikę. To właśnie na studiach odkryła w sobie talent aktorski. Do udziału w castingu do kabaretu namówił ją kolega z akademickiej ławy. Kołaczkowska pokochała występy na scenie. W 1988 rozpoczęła współpracę z kabaretem Drugi garnitur, a rok później związała się z kabaretem Potem, z którym zdobyła wiele branżowych nagród. Oprócz tego rozwijała także talent pisarski, nagrywała skecze radiowe i była aktywną działaczką A’YoY - niezależnej wytwórni filmowej, założonej przez kabaret Potem. Dzięki A’YoY mogła spróbować swoich sił jako reżyserka. Pod ich egidą zrobiła film "Nakręceni".

Kabaret Potem , Joanna Kołaczkowska i Leszek Jenek Fot. Rafał Klimkiewicz / Agencja Wyborcza.pl

W kolejnych latach kariera Kołaczkowskiej nabrała rozpędu, a największą rozpoznawalność przyniosła jej współpraca z kabaretem Hrabi. Na scenie występują razem od 2002 roku. Charyzma i błyskotliwe teksty sprawiły, że dziś Kołaczkowska nazywana jest "królową kabaretów" czy wręcz "carycą polskiej sceny kabaretowej".

Kabaret Hrabi Fot. Sebastian Rzepiel / Agencja Wyborcza.pl

Aktorka jest również ściśle związana z teatrem, w tym m.in. z Teatrem Polonia w Warszawie, warszawskim Teatrem Kamienica oraz stołecznym Teatrem Dramatycznym. To jednak nie wszystkie zajęcia, w które zaangażowana jest Kołaczkowska. Wraz z Szymonem Majewskim prowadzi podcast "Mówi się" oraz jest prezenterką radiową.

Joanna Kołaczkowska - życie prywatne

Pomimo tego, że Joanna Kołaczkowska aktywnie prowadzi instagramowe konto, to nie dzieli się wszystkimi sekretami z życia prywatnego. Wiadomo, że urodziła się 22 czerwca 1966 roku w Polkowicach, jednak od lat jest silnie związana przede wszystkim z Warszawą. Były partner Joanny Kołaczkowskiej to tekściarz Krzysztof Kołaczkowski. Aktorka ma córkę Hanię, a po jej urodzeniu sądziła, że nie wróci już na scenę.

Postanowiłam więc oddać się życiu rodzinnemu, urodziłam córeczkę, posiedziałam z nią trzy lata w domu. I to był bardzo dobry pomysł. Wtedy myślałam, że tak już zostanie - powiedziała w jednym z wywiadów.

Kołaczkowska nie należy do grona gwiazd, które eksperymentują z wizerunkiem. Od czasu do czasu zmienia jedynie fryzury. Dawniej nosiła ciemniejsze włosy. Obecnie możemy zobaczyć ją w nieco jaśniejszym odcieniu. W galerii u góry strony znajdziecie zarówno aktualne, jak i aktualne zdjęcia aktorki.