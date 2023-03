Agnieszka Woźniak-Starak pełną parą ruszyła z działalnością w internecie. Prezenterka "Dzień dobry TVN" uznała, że czas powoli przenieść się do sieci i razem z dziennikarką muzyczną Gabi Drzewiecką założyły nowy kanał "Trójkąt", gdzie do rozmowy w dwuznacznym trójkącie zapraszają popularnych mężczyzn. Celebrytka była ostatnio widziana pod studiem 'Dzień dobry TVN" i pokazała się z pasmami siwych włosów. Jak zawsze wyglądała zjawiskowo, ale fani zastanawiają się, czy to zamierzony efekt, czy jedynie brak czasu na wizytę u fryzjera.

Agnieszka Woźniak-Starak z siwymi pasmami na głowie zwróciła uwagę fanów. Czy to zamierzony efekt?

Agnieszka Woźniak-Starak znana jest z tego, że na bieżąco śledzi modowe nowinki i kiedy pokazuje się publicznie, dba o każdy detal kreacji. W tym roku prezenterka "Dzień dobry TVN" będzie obchodzić 45. urodziny. Jaki ma stosunek do upływającego czasu? W rozmowie z Magdą Mołek otwarcie wyznała, że korzysta z udogodnień medycyny estetycznej.

W starzeniu nie ma nic złego, ale nie każdy musi mieć na to ochotę, żeby się zestarzeć za szybko. Czemu mam się tak łatwo poddać czasowi i grawitacji? Rozumiem, że są tacy, którzy chcą się starzeć godnie i ja to cenię, ale czy ja muszę się starzeć godnie? Pewnie, że korzystam z medycyny estetycznej - wyznała w wywiadzie.

Ostatnio Agnieszka Woźniak-Starak pojawiła się pod studiem "Dzień dobry TVN" z włosami przyprószonymi siwizną. Biorąc pod uwagę, że celebrytka bardzo dba o swój wizerunek, trudno uwierzyć, że siwe włosy to efekt braku czasu na fryzjera. Ukrywanie siwych włosów w ostatnich latach przestało być popularne, bo dużo kobiet stawia na naturalność i rezygnuje z koloryzacji. Gwiazdy czynią z tego atut np. Joanna Liszkowska, która dumnie obnosi się ze swoją siwizną, nazywając się "siwym lisem". Zobaczcie, które gwiazdy zdecydowały się na taką fryzurę. Więcej przeczytacie TUTAJ. Jak wam się podoba Agnieszka Woźniak-Starak w takim wydaniu?

Bardzo ładnie jej w siwych włosach - skomentowała jedna z fanek.

Agnieszka Woźniak-Starak fot. akpa.pl

Co sądzicie o niefarbowaniu siwych włosów?

