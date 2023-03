Dawid Ogrodnik i Marta Nieradkiewicz przez długi czas uchodzili za jedną z najbardziej zgodnych par polskiego show-biznesu. Mimo że obydwoje są popularnymi aktorami, unikali blasku fleszy, wspólnych wywiadów czy okładek. W 2018 roku powitali na świecie córkę, jednak o tym fakcie przez długi czas również nie chcieli mówić publicznie. Wydawało się, że Ogrodnik i Nieradkiewicz cały czas wiodą szczęśliwe, wspólne życie z dala od medialnego zgiełku, dopóki aktor pod koniec 2022 roku nie pojawił się na ściance u boku innej kobiety.

Orły 2023. Kim jest nowa partnerka Dawida Ogrodnika?

Spekulacje na temat tego, że Dawid Ogrodnik znalazł nową miłość, pojawiły się w październiku ubiegłego roku. Wówczas aktor na imprezie urodzinowej portalu NaTemat stawił się z tajemniczą brunetką. Media rozpisywały się o rzekomym rozstaniu Ogrodnika i Nieradkiewicz, jednak sami zainteresowani nabrali wody w usta.

6 marca podczas jubileuszowej gali Orłów ta sama kobieta również towarzyszyła Dawidowi Ogrodnikowi na czerwonym dywanie. Nie szczędzili sobie czułych gestów, a do zdjęć pozowali, trzymając się za ręce.

Dawid Ogrodnik z partnerką KAPiF

Teraz nie ma już raczej wątpliwości, że aktorska para nie jest już razem. Marta Nieradkiewicz również stawiła się bowiem na gali rozdania "polskich Oscarów". Aktorka na czerwonym dywanie do zdjęć pozowała w pojedynkę lub w towarzystwie Magdaleny Cieleckiej.

Magdalena Cielecka, Marta Nieradkiewicz KAPiF

Kim jest nowa wybranka Dawida Ogrodnika? Już w ubiegłym roku prześledził to "Super Express". Z informacji tabloidu wynika, że to psychoterapeutka, którą aktor spotkał na planie filmu "Johnny". Oznaczałoby to, że poznali się latem 2021 roku. Rzekomo połączyło ich nie tylko uczucie, ale także praca - para miała otworzyć w Warszawie wspólne studio terapeutyczne.