Marianna Dufek i Kamil Durczok byli małżeństwem ponad 20 lat. Dziennikarka i wykładowczyni akademicka zarówno w trakcie związku, jak i po jego zakończeniu długo unikała życia w blasku fleszy. Dopiero kilka miesięcy po śmierci dziennikarza udzieliła Mateuszowi Szymkowiakowi głośnego wywiadu, w którym ujawniła sporo nieznanych faktów z życia Kamila Durczoka. Choć Dufek i Durczok rozstali się kilka lat przed śmiercią dziennikarza, nie ma wątpliwości, że były mąż był jej bardzo bliski.

Marianna Dufek wspomina Kamila Durczoka w dniu urodzin

6 marca, w dzień 55. urodzin Kamila Durczoka, Dufek udostępniła na Facebooku poświęcony zmarłemu dziennikarzowi post. Wyciągnęła z prywatnego albumu nieznane dotąd zdjęcia byłego szefa "Faktów". Marianna Dufek chciała pokazać go z innej, mniej poważnej strony. Podzieliła się też dość smutną refleksją.

55, szkoda, za wcześnie. Tu z dystansem. Prywatnie i na scenie - napisała.

To zresztą nie pierwszy raz od śmierci Kamila Durczoka, gdy na profilu Marianny Dufek pojawiają się wspomnienia o dziennikarzu. Opatrzone są zawsze zdjęciami z prywatnego albumu. Z okazji Wszystkich Świętych dziennikarka opublikowała kadry z sylwestra sprzed 20 lat, którego całą rodziną spędzali w górach.

Z kolei w kwietniu ubiegłego roku Dufek upubliczniła ich zdjęcia ślubne. Wyznała wówczas, że długo nie mogła patrzeć na pamiątki po byłym mężu, a wielu z nich po prostu się pozbyła.

Marianna Dufek i Kamil Durczok wzięli ślub w 1995 roku. W 2015 roku, gdy byli już w separacji, w tygodniku "Wprost" ukazał się artykuł o nadużyciach w TVN-ie, których miał dopuszczać się Kamil Durczok. Dotyczyły m.in. przykładów mobbingu i molestowania seksualnego. Stacja rozwiązała wówczas umowę z dziennikarzem po wieloletniej współpracy. W wywiadzie udzielonym Mateuszowi Szymczakowi Dufek wyznała, że choć nie miała wówczas kontaktu z Durczokiem już od kilku lat, to właśnie do niej zwrócił się o pomoc. Choć starała się go wspierać, w pewnym momencie zauważyła, że jej działania są bezowocne. Rozwód sfinalizowali w 2017 roku.

Kamil Durczok zmarł 16 listopada 2021 roku.