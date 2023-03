Małgorzata Socha jest jedną z najpopularniejszych polskich aktorek, a w show-biznesie funkcjonuje już od wielu lat. Gwiazda "Przyjaciółek" nie może narzekać na brak propozycji zawodowych, jednak życie rodzinne jest dla niej nie mniej ważne niż praca. Socha w 2008 roku została żoną inżyniera Krzysztofa Wiśniewskiego, a para doczekała się trójki dzieci. Ich pociechy - Zofia, Barbara i Stanisław - w tym roku skończą odpowiednio dziesięć, sześć i cztery lata.

Pierwszy weekend marca Małgorzata Socha spędziła razem z dziećmi. Aktorka zabrała je do Muzeum Nauki Kopernik, gdzie nie brakuje atrakcji dla fanów nauki w każdym wieku.

Dzień pełen wrażeń! Fani kosmosu, eksperymentów, tworzenia swoich melodii, a nawet wysokich napięć będą zadowoleni. Kilka godzin mija tu w mig - napisała na Instagramie.

Instagramowy post Socha opatrzyła zdjęciami pociech korzystających z rozrywek warszawskiego muzeum. Aktorka we wpisie z rozrzewnieniem zastanawiała się też, kiedy jej dzieci zdążyły tak wyrosnąć.

My jesteśmy jednak przede wszystkim pod wrażeniem, jak bardzo najstarsza córka gwiazdy, dziesięcioletnia Zosia, staje się do niej podobna. Wyciągnęliśmy zdjęcie Małgorzaty Sochy sprzed lat. Tylko spójrzcie.

Małgorzata Socha bardzo długo wzbraniała się przed upublicznianiem wizerunku dzieci w mediach społecznościowych. Choć udostępniała rodzinne kadry, jej pociechy były na nich widoczne tyłem, a aktorka nie pokazywała ich twarzy. Zmieniło się to dopiero kilka miesięcy temu, a w rozmowie z Jastrząb Post Socha przyznała, że dzieci same zakomunikowały jej, iż nie chcą już pozować do zdjęć czy nagrań odwrócone plecami.