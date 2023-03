Magda Gessler jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych Polek i słynie z charakterystycznego wizerunku. Popularność zdobyła dzięki programowi "Kuchenne rewolucje", gdzie z ogromnymi emocjami i zaangażowaniem pomaga właścicielom restauracji w nadaniu im nowego życia. Kolejnym znakiem rozpoznawczym restauratorki jest jej fryzura. Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, jak wyglądałaby w odmienionej odsłonie, to z pomocą przyszedł fryzjer gwiazd Łukasz Urbański.

Magda Gessler w krótkich i ciemnych włosach

Bujna, blond burza loków - dokładnie z taką fryzurą wielu kojarzy się Magda Gessler. Choć sama gwiazda jest wierna swojemu lookowi i raczej nie zapowiada zmian w wizerunku, to niektórzy lubią od czasu do czasu puścić wodze fantazji i sprawdzić, jak znani wyglądaliby w innych fryzurach. Tym razem Łukasz Urbański poprosił obserwatorów o zaproponowanie celebrytów, których ma poddać małej przemianie. Wśród propozycji znalazła się Magda Gessler, której zaproponował dość zaskakującą metamorfozę. Na zdjęciu mogliśmy ją zobaczyć w krótkich, ciemnych włosach. Aż trudno uwierzyć, że to ona.

A może, jak krótkie to i ciemne? - pytał obserwatorów Łukasz Urbański.

Po wynikach ankiety możemy wywnioskować, że fani zdecydowanie wolą oglądać Magdę Gessler w jej codziennej odsłonie.

Co ciekawe, restauratorka w przeszłości miała właśnie ciemne włosy. Lara Gessler jakiś czas temu opublikowała zdjęcie mamy z lat 90. Archiwalną fotografię Magdy Gessler możesz zobaczyć TUTAJ.

