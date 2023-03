O Dariuszu Krupie zrobiło się głośno, kiedy to związał się z Edytą Górniak. Małżonkowie w 2004 roku doczekali się syna Allana, który 23 marca skończy 23 lata. Związek artystki i muzyka nie przetrwał, do rozwodu doszło w 2010 roku. Cztery lata później Dariusz Krupa potrącił śmiertelnie kobietę, za co trafił do więzienia. Trzy lata temu wyszedł na wolność, ale unikał pojawiania się w mediach. Teraz jednak udzielił wywiadu, w którym zdradził, jak wygląda jego życie prywatne.

Dariusz Krupa ma trzecie dziecko. Jest też szczęśliwie zakochany

Muzyk przyznał w rozmowie z Faktem, że po odzyskaniu wolności nie myślał o nowym związku. Nic nie planował, a jednak trafił na wyjątkową kobietę:

Jestem po dwóch rozwodach i dlatego nie myślałem o nowym związku, ale przydarzyło mi się coś pięknego, niespodziewanego. Martynę poznałem przez przypadek, jest artystką tatuatorką. Chcemy razem zbudować rodzinę. To, że ją spotkałem to cud i dar. Mówię sobie, że do trzech razy sztuka, uwierzyłem, że tym razem się uda - zdradził w rozmowie z portalem.

Dariusz Krupa przyznał też, że z nową partnerką doczekał się syna. Stefan urodził się w zeszłym roku

Mam wspaniałą partnerkę i mamy cudownego synka. Mamy też mnóstwo planów na przyszłość. Stefan, bo tak ma na imię nasz syn, jest pogodnym i zdrowym dzieckiem. Pod koniec marca skończy roczek. On i Martyna dają mi teraz siłę. Wiem, że to, co zrobiłem, to co się stało, jest niewytłumaczalne i złe. Ale teraz tę złą rzecz chcę przekuć w coś dobrego i cudownego - dodał.

Nie jest tajemnicą, że Krupa nie utrzymuje kontaktu z najstarszym synem. Allan nie ma nawet nadziei na to, że to się zmieni i jest pogodzony z sytuacją. Wiadomo także, że Dariusz ma córkę. Z mamą Lei rozszedł się jeszcze zanim wyszedł z więzienia.