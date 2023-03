Natalia Siwiec rozpoznawalność zyskała, zdobywając tytuł "Miss Euro 2012". Na długo zanim stała się sławna, celebrytka zaliczała się do grona polskich WAGs. Jej relacja z ówczesnym kadrowiczem Damianem Gorawskim zakończyła się po czterech latach, w 2007 roku. Po Euro gwiazda doskonale wykorzystała zainteresowanie wokół własnej osoby. Chociaż od sportowej imprezy minęło już 11 lat wciąż świetnie sobie radzi w polskim show-biznesie. Teraz jest głównie influencerką na Instagramie. Jej konto śledzi 1,3 miliona użytkowników. Siwiec obecnie mieszka z rodziną w Meksyku, gdzie kupili ekskluzywną willę w Tulum. Jej życie zmieniło się o 180 stopni. Teraz jest fanką astrologii i stroni od ścianek. Nietrudno zauważyć, że mocno zmieniła się także jej twarz. Jakim operacjom plastycznym poddała się Siwiec?

Operacje Natalii Siwiec. Sama przyznała się do kilku

Natalia Siwiec nigdy nie ukrywała, że lubi korzystać z medycyny estetycznej, ale stara się robić to z umiarem. Otwarcie przyznała się do stosowania botoksu i powiększenia biustu i ust. Obserwatorzy zarzucają jej jeszcze jedną operację, jednak do tej gwiazda nie chce się przyznać.

Robiłam piersi, poprawiałam usta - mówiła w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

Dodatkowo przyznała się do stosowania botoksu i kwasu hialuronowego. W mediach mówiono także o rzekomej operacji plastycznej nosa gwiazdy, ona jednak nie chciała tego komentować. Wśród innych zabiegów, którym poddała się gwiazda, znalazła się wolumetria twarzy oraz licówki, po które poleciała aż do Dubaju.

