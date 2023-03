Aleksandra Kwaśniewska wyszła za muzyka Kubę Badacha w 2012 roku. Od lat obserwatorzy bez pardonu odpytują Kwaśniewską o kwestię powiększenia rodziny. Córka prezydenckiej pary stawia sprawę jasno.

Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach razem na ściance. Takie kadry to rzadkość!

Aleksandra Kwaśniewska o prywatności i macierzyństwie

Aleksandra Kwaśniewska jakiś czas temu udzieliła wywiadu WideoPortalowi, w którym opowiedziała o tym, jak jej prywatność jest rozkładana na czynniki pierwsze przez zupełnie obce jej osoby. Prowadząca "Miasto Kobiet" konsekwentnie unika poruszania prywatnych spraw w wywiadach, na Instagramie również pokazuje tylko urywki z rodzinnego życia z Kubą Badachem.

Większość informacji o mnie pochodzi z mojego Instagrama, dzięki temu jest jakieś ziarno prawdy w tych informacjach. Był taki moment, kiedy miałam wrażenie, że w mojej prywatności grzebie się za bardzo. Miałam potrzebę postawienia bardzo wyraźnej granicy.

Mi się żyje dużo lepiej, kiedy nie mam za oknem paparazzi. Uważam, że warto jest trzymać się pewnych ram, które są dla ciebie komfortowe. Dla jednego naturalniejsze jest dzielenie się każdym kwadransem z życia, a dla mnie to nie jest naturalne.

Mimo to właściwie pod każdym nowym postem na Instagramie dziennikarki pojawiają się mało delikatne pytania, których w XXI wieku nie powinno się już zadawać nikomu - a zwłaszcza obcym ludziom. W rozmowie serwisem WP Kobieta Kwaśniewska wprost apelowała, by szanować wybory innych ludzi. Nigdy też nie wiadomo, czy są one świadome, czy narzucone przez los:

Macierzyństwo jest ogromnie ważne dla wielu kobiet, ale to nie powód, by te, które dzieci nie mają, były albo ignorowane, albo zmuszane do wiecznego tłumaczenia się ze swoich życiowych decyzji. Proszę zwrócić uwagę, że matek raczej się nie pyta, dlaczego się zdecydowały na dzieci. Jest to traktowane jako oczywisty wybór, a tak naprawdę powody bywają zaskakujące. Nie mówiąc o tym, że podobnie jak bezdzietność, nie zawsze jest to przecież kwestia świadomej decyzji - powiedziała w rozmowie z WP Kobieta.

I dodała:

Szanujmy wybory innych ludzi. Nic nam do tego.

Kwaśniewska ma to szczęście, że doczekała się grona świadomych obserwatorek, które reagują na próby przekraczania granic w komentarzach w jej mediach społecznościowych. Niestety wciąż pojawiają się pytania, które nie powinny być nikomu zadawane.